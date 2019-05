Extra :: 2019. május 24. 16:02 ::

EP-választási kérdezz-felelek, magyar szemmel

Azt bizonyára már mindenki tudja, most vasárnap tartják az európai parlamenti választásokat. Érdemes azonban futtában körbejárni, miért fontos ez, s egyáltalán, mi az az Európai Parlament. De talán nekünk, nemzeti érzelmű magyaroknak az első és legfontosabb kérdés, miért fontos elmenni szavazni.

- Mi is az Európai Parlament?

751 tagja van, lakosságszám-arányban oszlik meg a számuk. Magyarország esetében 21. A képviselők nem nemzetiségi, hanem politika szempontok szerint alkotnak képviselőcsoportokat. Mellékszál, és ma már nincs jelentősége, de a Jobbik még nemzeti radikális korszakában sem tudott komoly kapcsolatokat kiépíteni más európai radikális pártokkal. Ma már nyilván nem is vágyódnak az ilyen „szélsőséges, populista” társaságba…

- De mit tud tenni, melyek a jogkörei?

Az uniós kormányok tanácsbeli képviselőivel közösen a Parlament feladata az uniós jogszabályok elfogadása. A rendes jogalkotási eljárás keretében mindkét intézmény egyenlő jogokkal bíró társjogalkotóként tevékenykedik. Egyes különleges esetekben egyéb eljárások alkalmazhatók.

Költségvetési jogköre van, a Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia az éves uniós költségvetést. Felügyeleti jogkörrel bír, az európai parlamenti képviselők ellenőrzik az uniós intézmények – nevezetesen az Európai Bizottság, amely az Európai Unió végrehajtó ága – munkáját.

- De hol érint ez engem magyarként? Engem a magyar parlament összetétele érdekel!

A tagállami parlamentekkel is együttműködik. Az Európai Parlament aktívan támogat két jelentős, a parlamentek közötti együttműködést megkönnyítő hálózatot. Az európai uniós parlamentközi információcsere (IPEX) platform lehetővé teszi az Unióval kapcsolatos dokumentumok uniós parlamentek közötti cseréjét. Az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) információkérési csatornaként működik, valahányszor egy parlament többet szeretne tudni más uniós tagállamok gyakorlatairól és szakpolitikáiról.

- Minek menjek el szavazni? Az EU úgyis csak egy liberális tákolmány, felesleges életben tartani!

Teljesen joggal illethetjük kritikával az Európai Unió jelenlegi liberális vonalvezetését. Sőt, több ez, mint kritika, hiszen közönséges gazemberek ülnek döntéshozói pozícióban, akinek a nemzetállamok semmit nem jelentenek, Európa hagyományai utálatosak szemükben, és hatalmas bűnöket követtek el Európa ellen. No, most, ha erre valaki rávágja, akkor el sem megy szavazni, vegyen figyelembe valamit. A nemzeti táboron belül a szavazástól való távolmaradásra buzdítás mit gondolunk, hol fejt ki hatást? Nem meglepő, a nemzeti táboron belül. A baloldaliak és a liberálisok vígan elmennek szavazni, ha a patrióták bojkottálják, akkor is. Tehát mi következik ebből? Az Európai Parlament összetétele továbbra is megmarad olyannak, ami érdekeinkkel ellentétes. Ezért hát bármit is gondoljunk az egész berendezkedési formáról, a politikában azt az elvet kell követni, hogy azt kell csinálni, amit lehet, és ahogy lehet. Ma azt tudjuk tenni, hogy túlsúlyba helyezzük a normalitás pártján állókat az európai parlamentben.

Érdekesség: Hollandiában a hollandok alig szavaznak, viszont a migránsok igen. Vagyis tulajdonképpen a migránsok döntik el többségben, Hollandia kiket delegáljon. Mint látható, a szavazástól való távolmaradás nem az EU összeomlását segíti elő, hanem egy olyan irány megszilárdítását, ami totálisan ellentétes Európa érdekeivel.

Ezeket jó, ha a szemünk előtt tartjuk vasárnap, és a szívünkre hallgatva szavazunk, mert ez a mi a hazánk, mely az északi civilizáció szívében foglal helyet, meg kell őriznünk magyarnak és európainak egyaránt.

Lantos János – Kuruc.info