Hárommillió királyok - adventi látomás

Igen, lassacskán már indultak volna. Ütött-kopott, ócska járgányaikkal már-már föl is kerekedtek. Ajándékokkal készültek mindhárman a megjósolt időben születő Gyermekhez. De hiába pásztázták kamerákkal, távcsövekkel a csillagvilágok égboltozatának útvesztő ösvényeit, csak nem tűnt fel sehonnét a fénycsóvát húzó, útirányt jelölő Hírnök.

Némelyek afféle globális összeesküvésre gyanakodtak. (Nem alaptalanul.) Mások továbbra is vakon bíztak megrontott bölcselkedőikben, írástudóikban és főpapjaikban. Egyikük sem tudhatott a Planetáris Adatvédelmi Hivatal és a Világmédiaszolgáltató titkos megállapodásáról. Ez a legszigorúbb hivatali titoktartás jegyében arra kötelezte munkatársait, hogy a felfordulás elkerülése és a mindent fölülíró politikai stabilitás érdekében nem közölhetnek hírt az égbolton esetleg mégis bekövetkező fényjelenségről. Így persze arról sem szivárgott ki semmi, hogy a Mentális Dögvészek és Előítéletek Megelőzésén fáradozó Globális Szolgálat (Global Service for Preventing Prejudicies and Menthal Pandemies) már minden földrészen jó előre gondoskodott a közelgő karácsonyhoz kapcsolódó prevenciós programokról.

Ezek egyike akkor kezdődött, amikor az Eurábiai Egyesült Államok egyik kicsiny országában Mirjam, ez a tizenhárom éves, hajléktalan kismama és szakadt párja, a harminchárom esztendős Juszef felkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Családvédelmi Szolgálatát. A kapu fölött szivárványszín zászló lengett. Benne kör alakban huszonnyolc csillag és ugyanennyi félhold kerülgette egymást. Az iroda ajtaja fölött egy Cziffra Pulya nevű alkalmazott nevét olvashatták. A fölötte húzódó felirat latin, görög, cirill, arab és kínai írásjelekkel hirdette:

AZ ABORTUSZ SZABADDÁ TESZ!

Az irodai alkalmazott hellyel kínálta Mirjamot. Majd – miután kéretlenül is egy doboz gumióvszert nyomott szakadt partnere, Juszef kezébe – a férfit a folyosóra küldte. – Itt, uram, mi nővédelmi kérdésekről fogunk beszélgetni!

Aztán az ajtó becsukása után széles, kegyes mosollyal kezdett szólamaiba. A Pánplanetáris Birodalom érdekeire hivatkozva (és persze a magukat még nőnek tartók választási szabadságának mindenek fölöttiségét hangoztatva) lehetőségeket vázolt fel. A viselős kismama megszeppenve, némi szégyenkező érdeklődéssel hallgatta. Odakint, a folyosón a gondviselő, családfenntartó szereppel amúgy is nehezen barátkozó Juszef előbb bizalmatlanul, majd fokozódó irtózással vette sorra a falról rávicsorgó némberek fényképeit. Fölöttük a nagybetűs szlogen: Ne szaporodjatok, ne öljétek a Földet! A fotókról föltöltött szájú, szilikonkeblű hősnők igazolták történeteikkel, hogy „ők a mi legjobbjaink”. Ők voltak azok, akik a férfiuralom elleni küzdelemben a legtöbb haditettel, vagyis a legtöbb terhesség-megszakítással büszkélkedtek. Az egyik ilyen harcos beszámolójának trófeái kapcsán Juszef ezt olvasta: „Húszig számoltam…”



A. Hirschfogel Dürer-tanítvány Perényi Péter koronaőr Egybecsengések című bibliai művéhez (1550) készített karácsonyi illusztrációja

Közben az iroda védőnő-védőférfi-védőnemtelen alkalmazottja belevágott a felvilágosításba. A kismama értésére adta, hogy a saját, jól felfogott érdekében jobban tenné, ha lemondana a szülésről. Egy ilyen, abortuszt választó, szabad és emelkedett lelkületről tanúskodó döntés esetén ugyanis számíthat a hatóságok jótékony segítségére. Megszabadulhat a szülési fájdalmaktól, nem kell összetarhálnia a gyermek táplálásával, neveltetésével és iskoláztatásával járó kiadásokat sem. Gyermeke miatt nem lesz kiszolgáltatva egy „két lábon járó, beszélő szerszám” (ezzel Juszefre célzott) megalázó önkényének. Egy ilyen, méltányos eljárás keretében nem kellene fizetnie (ha már úgy sincs miből) a „méh tartalmának kiürítéséért” sem. Tán még ingyenes fogamzásgátló tablettákat is fölírna nekik arra az időre, amíg eldöntik, hogy hozzájárulnak-e a teherbe esésért felelős petevezeték vagy ondóvezeték (jobb, ha a kettős biztonságot választják) abortusszal egyidejű elkötéséhez. További nyereség, hogy a beavatkozás napján egyszeri alkalommal – étkezési jegyre – ingyen ebédet kap a megéhült terhes. Párja pedig négyféle világmárkás, dobozos sör közül válogathat...

Lefestette, mostanában mily sok veszély fenyegeti a túlnépesedett bolygót. Mindenki felelős közös anyánk jólétéért. A gyermekre vágyók ócska, önző szempontjait tehát tegyük félre, mert sürgető feladatunk megmenteni forró lázban égő, haldokló Földanyánkat. Mellesleg az anyák és a babák is halálos fertőzésveszélynek vannak kitéve. Mindenfelé felhőkben rajzanak a Zika-szúnyogok. Csípésük nyomán beteg gyermekek születnek s halnak meg még újszülöttként. A csapvízzel szintetikus ösztrogén folyik a poharunkba, ezért a sok autista, Down-kóros és nyitott hátgerincű baba. Na, és mondja már meg, kinek kell egy beteg gyerek?! Nem elég a maga baja?! Rosszalló fejcsóválással fogadta, hogy Mirjam ­- ha már nem használta az RU 486-os női önvédelmi vegyifegyvert, vagyis nem vette be ezt az abortusztablettát - miért nem szedett Czeizel-féle magzatvédő vitamint. Attól meg végleg elborzadni látszott, hogy még terhesgondozáson sem járt. Mindebből az következik, hogy a kisbabája fogyatékos lesz…

Végül némiképp megenyhült. Fölajánlotta, hogy fölveteti a kismamát a Nemzetközi Szövethelyreállító Szövetkezet (International Regenerativ Medicine) őssejt-donorokat nyilvántartó Ecce homo programjába. Ott ő is támogathatja majd a veszélyes betegségek (például az Alzheimer-kór, a cukorbetegség és a többi) leküzdését szolgáló, orvostudományi kutatásokat. Ezek lényege, hogy az abortus artificialis után visszamaradó abortumot (értsd: a magzati életkorában elpusztított gyermek testmaradványait) további orvoskísérletek végzésére, tehát az egész emberiség szolgálatára ajánlhatja fel. Mily szép és nemes cselekedet?! Hogy milyen jó jónak lenni?!

A védőnő fölvilágosította, hogy a kórház javára akár már most is lemondhat a fötusz beavatkozás nyomán visszamaradó szöveteiről. De persze az se baj, ha nem teszi. A tájékozott beleegyezés jegyében azonban tudnia kell, hogy ilyenkor csak afféle biológiai szemétként kezelik a szétszedett babát. Veszélyes hulladékként egyszerűen ki fogják majd dobni. Egyezség keretében viszont akár egy új orvosgasztronómiai program részese lehet. Ez a világméretű éhség elleni globális küzdelem jegyében magzatmaradványokból állít elő étkezési tablettát. Az abortuszt követő harmadik napon már be is jöhetnek a saját biomasszájukból készült ételadagjukért. A hűtést nem igénylő ételt megrendelésük szerint ízesítik majd pacalt, cigánypecsenyét vagy éppen lucskos káposztát idéző módon. Jót tesz az majd nekik. Javíthatják vele szegényes étrendjüket. Ha azonban étel helyett szívesebben innának PepsiNext üdítőt, akkor abból három palackkal kérhetnek. Ezt a napjainkban oly népszerű üdítőitalt magzati májból kivont ízfokozó anyaggal kísérletezték ki. (A palack oldalán olvasható is a biológiai nyersanyag hivatalos elnevezése: HEK-293 embrionális májszövet.)

Mirjam és partnere a törvényben megszabott három nap gondolkodási idő leteltével újra megjelent a védőnői szolgálatnál. Illendően megköszönték a korábbi tájékoztatást, de elmondták: nem élnének a lehetőségekkel. Már épp elhagyták volna Cziffra Pulya irodáját, amikor az homlokát ráncolva még utánuk szólt:

- Maguk ugyan ragaszkodhatnak a baba világra hozatalához. Mi azonban a rendszeres jövedelem hiányára, a megoldatlan lakáshelyzetre és a gyermek mindenek fölötti jólétére tekintettel csak egyet tehetünk. Javasoljuk a kórházi kollegáknak, hogy világra jötte után az újszülöttet azonnal szállítsák nevelőszülőkhöz!

Juszef akadékoskodó kérdésére a védőnő-védőférfi-védőnemtelen azt válaszolta, hogy az anyaotthonok túlzsúfoltak, előjegyzéssel is hosszú hónapokat kéne várniuk. A szupermarketekben és futballstadionokban ugyan bőven lenne hely, de sem a fogyasztás templomai, sem a látványsportok arénái nem valók terheseknek. Ezeken a helyeken szoptatni is tilos! Az egyiket a gyermektelen anti-proletároknak, a másikat a nép bálványozott gladiátorainak létesítették. Ne is reménykedjen hát, hogy a családja még az idén bárhol is fedél alá kerülhet.

A Cziffra Pulya utalt másra is. Arra, hogy az ilyen rendezetlen szociális körülmények között megszülető kölykök úgyis bűnözőkké válnak. Előbb-utóbb kereszten vagy kötélen végzik…

Ezek után köszönt el Mirjam és Juszef. Alighogy becsukódott mögöttük az ajtó, a népesedési népbiztos tárcsázta a rendőrséget. Az irodai kamera felvételére utalt és pontos személyleírást adott a látogatókról. Juszefet egy gyermeklány megrontásával gyanúsította…

Délután a kispapa örömhírrel tért vissza a panelházi szemétledobó kamrájába szokásos külvárosi kutatóútjáról. Megsúgta jegyesének, most már tudja, hová húzódhatnak. Úgy döntöttek, hogy kórház helyett, ha otthon nélkül is, de inkább „otthon” fognak szülni.



Az elhagyott gyárépület vastraverzes, rideg csarnokában tömegek tolongtak, tülekedtek. Itt magányos férfiak, amott egész családok, nők és gyerekek kucorogtak, vacogtak sáros, koszos takarók, rongyok halma, hegyei közt. Volt közöttük fehér, volt fekete, sárga. A bábeli nyelvzavar összes nyelve, népe itt kavargott, zsibongott. Csak a szemük csillogott egyformán a gyéren fénylő, hatalmas betonhodályban. Akadtak itt csöndesek és hangoskodók. Laktak itt szelídek és kötekedők is. Az elromlott vécéfülke előtt ketten éppen a bűzös dobozmenyország melegebb magányáért verekedtek. Aztán hirtelen mindenki elcsitult. Ez akkor történt, amikor - úgy két órával később - a csarnok sarkából, a pöttömnyi irodafülke felől a zörejek és zajok, a hangfoszlányok és lábdobogások, a sírások és röhögések fölé egyszer csak fölkúszott egy vájúdó sikoly!

Arra a szent pillanatra mindenki elnémult. Aznap este nem csúfolták, verték egymást se szóval, se kézzel. Éjféltájt az egyik, folyton kötekedő alak leemelt fülcimpájáról egy széles aranykarikát… Haragosa gyógykenőcsös tubusfélét halászott elő zsákjából… Az pedig, aki eddig csak füstölt az iroda előtt, most tapintatosan elnyomta a cigarettát. Végül egy asszony dúdolni kezdett. Ismeretlen nyelven ismeretlen ének, tán a születésről…

Mirjam legalábbis erre gondolt, amikor három idegen kopogott a szalmaillatú iroda ajtaján, hogy ajándékokkal és Allahu Akbar-ral köszöntsék az ő drága gyermekét…

Téglásy Imre

(A szerző az életvédő Alfa Szövetség elnöke.)