A "HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET" 2020 karácsonyának másnapján MTI-hez eljuttatott közleményét változatlanul tárjuk olvasóink elé, nehogy a dogmatikus tételek hibás idézésével blaszfémiát kövessünk el.

PAPI PANASZOK, 2000 ÉV MOZDULATLANSÁG

Egyre több római katolikus pap panaszkodik: túlterheltség miatt nem tudják ellátni hivatásukat. Múlhatatlanul szükséges a 2000 éve mozdulatlan egyház megújulása, ezért a civil szervezet levélben fordult a Pápához és Erdő P. bíboroshoz az alábbi javaslatokkal.

- Tegyék lehetővé a papok házasodását, a családalapítást, ezzel is mérsékelve az egyház szolgálatában állók krónikus hiányát.

- Tegyék lehetővé, hogy a nők is gyakorolhassák a papi hivatást.

- Ne csak felszentelt papok, hanem a kereszténység elkötelezett hívei is vehessenek részt (ilyen kezdeményezés már történt) az egyház tanainak terjesztésében.

- Az egyház törekedjen a szertartások, oldottabb légkörének elérésére. Javasoljuk, hogy hangszeres zenéléssel, elsősorban a fiatalság megnyerése érdekében tegyék vonzóvá a szentmiséket.

- Az egyház a pártpolitikát mellőzve, erősítse a hívekben a nemzettudat érzését a beszédekben, az egyházi kiadványokban és más módokon.

- Látványos rendezvényekkel, és a magyar keresztény államiságot reprezentáló jelképek bemutatásával erősítsük hitünket, nemzettudatunkat (pl. Szent Korona és Szent Jobb országjárása). Megújulás nélkül további térvesztést kénytelen elkönyvelni a katolikus egyház elsősorban Európában.

HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET - PANNONPULI.HU