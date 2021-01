Extra :: 2021. január 6. 06:55 ::

Egyezségre jutottak a kutatók az univerzum életkorát illetően

Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd éves - olvasható a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

A chilei Atacama-sivatag felett lévő obszervatóriumból vizsgálták a szakértők az univerzumból érkező legrégebbi fényt. Megfigyeléseik és kozmikus geometria segítségével megállapították, hogy az univerzum kora 13,77 milliárd, plusz-mínusz 40 millió év.

Az új becslés, amelyet az amerikai Nemzeti Tudományos Alap (National Science Foundation, NSF) Atacamai Kozmológiai Teleszkópja (ACT) által gyűjtött adatok alapján végeztek, megegyezik az univerzum sztenderd modelljén, illetve az Európai Űrügynökség Planck műholdja által végzett vizsgálatokon alapuló becsléssel. Utóbbi 2009 és 2013 között ugyanezt a fényt vizsgálta, amely az ősrobbanás maradványa.

A szakértők eredményeikről a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics című tudományos folyóiratban számoltak be két tanulmányban.

Egy kutatócsoport 2019-ben a galaxisok mozgása alapján arra a következtetésre jutott, hogy az univerzum több százmillió évvel fiatalabb lehet, mint ahogyan a Planck-munkacsoport megjósolta. Ez az ellentmondás arra utalt, hogy új modellre van szükség az univerzum vizsgálatához és felébresztette a gyanút, hogy az eddigi mérések nem voltak helyesek.

"Most választ találtunk arra, hogy hol egyezik a Planck és az ACT" - mondta Simone Aiola, a Flatiron Intézet Számítógépes Asztrofizikai Központjának munkatársa.

(MTI)