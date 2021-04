Extra :: 2021. április 17. 13:09 ::

Nagy teljesítményű és magassági Daimler-Benz-motorok és -alkalmazások

A közelmúltban már jelentettünk meg cikket a 109-es motorjairól. Mivel a Daimler-Benz jelentősen nagyobb teljesítményű típusokat is létrehozott, ezért most további információkat közlünk le a gyár fejlesztéseiről és azok alkalmazásairól.

A DB 603

Az egyik legnagyobb számban gyártott, nagy teljesítményű német repülőgépmotor a DB 603 volt. Ezt a típust a DB 601-ből hozták létre, az által, hogy csökkentették a hengerek közötti falvastagságot. Így a hengerűrtartalmat lehetséges volt 33,93 literről 44,52 literre növelni.



DB 603 típusú motor

A többi Damiler-Benz-motorhoz hasonlóan ez a típus is fordított V elrendezésű volt. Ez egyszerűbb karbantartást tett lehetővé és alacsonyabbra helyezte a motor súlypontját.

A típust '42-ben kezdték el sorozatban gyártani, és több német repülőgéptípuson is alkalmazták, leginkább kétmotoros gépeken.

A felszállóteljesítmény 1725 - 1800 PS között volt, verziótól függően. 100 oktános üzemanyag alkalmazása esetén a típus képes volt 2100 PS leadására is.

A háború során gyártott Daimler-Benz-repülőgépmotorok jellemzője volt, hogy a motorok feltöltését kompresszorral fokozták. Ezzel szemben az amerikai repülőgépek jelentős részének turbófeltöltői voltak. A turbónak meg voltak a maga előnyei, de a kompresszor egy szempontból jelentősen előnyösebb volt: kevesebb helyet igényelt. Ezért a német repülőgépmotorok kisebbek lehetettek és velük együtt a repülőgépek mérete és tömege is limitált volt ez által.

A DB 610 repülőgépmotor és a Heinkel He 177 nehézbombázó

A Luftwaffe legnagyobb teljesítményű dugattyús repülőgépmotorja a DB 610 volt. Ez egy meglehetősen egyedi megoldás, ami révén viszonylag egyszerű fejlesztéssel létre tudtak hozni egy nagyon nagy teljesítményű repülőgépmotort.

A DB 610 egy fordított-W henger elrendezésű motor. Ezt a motort gyakorlatilag úgy hozták létre, hogy két DB 605 típusú motort ugyanarra a tengelyre csatlakoztattak, amik így egy közös légcsavart hajtottak. Az így létrejött típus teljesítménye meghaladta a 2900 PS-t, ami kiemelkedőnek számított.



DB 610 típusú motor

Ezt a típust szinte kizárólag a Luftwaffe egyetlen nagy hatótávolságú nehézbombázó típusán, a Heinkel 177-en alkalmazták. A 610-esnek az volt a jelentősége, hogy gyakorlatilag 2 motorral meg tudtak valósítani egy nehézbombázót a szokásos 4 motor helyett. Ez csökkentette a légellenállást és jobb manőverezőképességet tett lehetővé. A típus manőverezőképességét ezen ok miatt össze lehetett mérni a kétmotoros vadászgépekével.



Heinkel He 177 típusú nehézbombázó

A Heinkel 177-esek nagy sebessége jelentős tényező volt Anglia '44-es bombázása során. Ekkor a 177-esek azt a taktikát alkalmazták, hogy nagy magasságban közelítették meg a brit légteret, majd lassú ütemben ereszkedve haladtak tovább, amitől felgyorsultak. Ez által képesek voltak folyamatosan 600-700 kilométer per óra között tartani a sebességüket, ami miatt nagyon nehéz volt elfogni a német nehézbombázókat. Ezért a 177-esek 10 százalékos veszteséggel folytatták a műveletet.

A 177-essel kezdetben voltak problémák, mivel az első széria még nem 610-es, hanem DB 606-os motorokat kapott. A 606-os tervezésének az elve ugyanaz volt, mint a 610-esnek, de jelentős volt a meghibásodások aránya. A fő problémák a 610-es alkalmazásával megszűntek és a 177-esek túlnyomó többsége már DB 610 típusú motorokat kapott.

A DB605 AS és alkalmazása

A DB 605-ből kialakítottak magassági repülőgépmotor verziókat, amiket S-el (Sonder) jelöltek, és amikből az első az AS volt. Ennek a verziónak a fő fejlesztése az alap A verzióhoz képest az volt, hogy egy nagyobb kompresszort adtak a motornak. A kompresszort a nagyobb teljesítményű DB 603 repülőgépmotorról vették át, aminek a kapacitása 25 százalékkal nagyobb volt, mint az alapverzió kompresszorának. Emiatt az AS-nek nagy repülési magasság esetében jelentősen nagyobb volt a teljesítménye, mint az A verziónak. Tengerszinten nem volt jelentős különbség az A verzióhoz képest.



DB 605 AS magassági repülőgépmotor

A 109-es magassági repülőgépmotorral (DB 605 AS) ellátott verziói '44-ben kerültek ki a frontra. Tengerszinten nem volt lényeges különbség a teljesítményt tekintve, nagy magasságban viszont igen. A nagyobb kompresszort alkalmazó AS motoros verziók csúcssebessége nagyjából 25 kilométer per órával nagyobb volt az alap DB 605 típust alkalmazó 109-eseknél.

Nagy magasságban a különbség ennél is nagyobb volt, mivel a 109-es, A sorozatú motorral felszerelt verziói 6600 méteres magasságban érték el a csúcssebességüket, míg az AS motoros verziók 8300 méteres magasságban. A csúcsmagassága a magassági motoros verzióknak nagyjából 600 méterrel volt nagyobb.

Az AS motorokat azért is használták 44-ben, hogy helyettesítsék a rendelkezésre nem álló, D sorozatú motorokat.



Az AS verziójú motorokat legnagyobb számban a képen látható, G-14 verziójú 109-eseken alkalmazták

(Olvasónktól)

Korábban írtuk:

Források: