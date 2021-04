Extra :: 2021. április 30. 15:34 ::

Tibi atya: hurráoptimizmussal tekint az ellenzéki közvélemény a kormányváltásra, de annak így semmi értelme

Több blogon is megjelent az az álláspont, hogy Orbánék alapítványi lenyúlásai tulajdonképpen jók, hiszen könnyebb lesz elszámoltatni őket. Mégsem egyesével kell kivizsgálni a sok túlárazott köztéri ivókutat, hanem egyben, egyetlen törvény által, egy tömbben mozgatott vagyont lehet majd visszaszerezni. Szerintem akik így kalkulálnak, sokkal ostobábbnak nézik Orbánt, mint amilyen, és becsületesebbnek az ellenzékét, mint amilyen. Kifejtem - írja blogján Tibi atya. Alább a folytatás.



A harmadik Magyar Köztársaság közpénzelosztásaiban relatív egyensúly volt, ami annyit tett, hogy aki hatalmon volt, az több közbeszerzést vihetett el, aki nem, kevesebbet. De a nagyobb szavazóbázissal rendelkező pártok közül mindenki vihetett és mindenki lophatott. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ezen változtatott: alkotmányozó többséggel nem volt többé szüksége ilyen kormányokon átívelő dealekre, jobban megérte az egész szajrét táboron belül kiosztani.

De nem csak ez változott 2010-ben, hanem a lopás dinamikája is.

Képzeljünk el egy kőolajmezőt, amiben jelen hasonlatban a közpénz a kőolaj! A Fidesz megtanult tornyokat építeni, kitermelni, finomítani, illetve pontosan kiszámítani azt a minimális nyomást, amivel a vezetékeken keresztül a lakossághoz is vissza lehet juttatni annyit, amennyiből alapjáraton elpöfög. A maradékot hordóba lehet tenni, és egy kisebb részével be lehet fűteni a propagandagépezetet, a nagyobb részével pedig anélkül lehet kereskedni, hogy a valódi tulajdonosok inge valaha is olajos lenne, természetesen olyan arcokkal, akikhez stratégiai érdekeink fűződnek.

Ezzel szemben a 2010 előtti szoci valóság az volt, hogy találtak egy mezőt, amit primitív eszközökkel megfúrtak, majd a feltörő olajgejzírhez mindenki egyesével odaszaladt a kis vödrével, és megpróbált belőle annyit ellopni, amennyit csak lehetett. Nem érdekelte őket, hogy az ország funkcionális-e, hogy közben tetőtől talpig kőolajos lesz mindenük, hogy finom-e a kőolaj. Az számított, hogy teli vödrökkel távozhassanak.

Ennek megfelelően a szocik 100 milliós nagyságrendenként tudtak csak lopni: túlárazták, kiszámlázták, ígértek a kisvállalkozónak, aki a melót elkezdte, hogy a pénz lehívható legyen, majd a pénzt lenyúlták, a projekt ott maradt félkészen, a cég sehol, aztán egy kisvállalkozó valahol a tápláléklánc alján felkötötte magát. A végén a lopás akkora volt, hogy már nem érte meg beszállítani állami cégeknek, mert félő volt, hogy nem fizetik ki. Ez volt az az időszak, amikor hiába találtak ki egy (mai napig sem túlságosan kihasznált) négyes metrót, hogy lopni lehessen, nem nagyon létezett olyan cég, ami 100 milliónál nagyobb összeg hivatalos kipumpálására alkalmas volt, ezért egy év után mindössze 30 milliárdot tudtak lehívni az akkor lehívható 8000 milliárd forintnyi támogatásból (ami az időarányosan kiszámított keret mindössze 2,5%-a). Ha mindez nem lett volna elég, olyanok miatt sem tudtak lehívni pénzeket, hogy a hatóságok nem küldtek el időben jelszavakat az ehhez szükséges online felületekhez, és a pályázó kicsúszott az időből. Kenőpénz, ugye.

Na, Orbán ezen változtatott. A lopást megfegyelmezte, intézményesítette és más szinteken fölözte a profitot.

De hogy jön ide a szajré alapítványba helyezése?

Úgy, hogy Orbán egyáltalán nem hülye, miközben tudja, hogy az ellenzéke az. Egyrészt, olajos ingű vállalkozók nagyon nehezen számoltatnak el bárkit az olajlopásért anélkül, hogy ők maguk bajba ne kerülnének. Másrészt, ha esetleg nyernek, akkor nem akarnak majd megpróbálkozni vele, ha kapnak olyan ajánlatot, amiért nem éri meg nekik. Elszámoltatni ugyanis a sok kifröccsenő olaj miatt kockázatos, amit egyedül az tesz mégis vonzóvá, hogy újra lehet szaladni a kis vödörrel.

Orbán ezt nem várja meg. Az alapítványi kiszervezés azért fontos, mert egy részét zokszó nélkül, kulcsra készen lehet átadni, ráadásul a vödrökkel se kell szarakodni, mert ez a torony készen van. A nap végén a szoci jól jár, mert ő mindig is hülye volt ahhoz, hogy komplexebb, építkezéssel járó lopást hajtson végre, ráadásul így egy vödörnyi helyett kettőt csapolhat. Orbán pedig szintén, mert a raklapnyi hordóból nem fáj annyira az a két vödör akkor sem, ha veszít. Egyszerűen visszaáll a 2010 előtti rend, annyi különbséggel, hogy azért Orbánnál ellenzékben is szignifikánsan több marad.

De még egy nagyon fontos eleme van: ahogy most az alapítványi lopás nyilvános volt, nem is szemérmeskedtek a szokásos formaságokkal (pl. stadionépítés, köztéri felújítás), az ajánlattétel is az lesz. Az ellenzéknek ezért akkora jutalmat kell felajánlani, hogy így is megérje majd az el nem számoltatás, és a szavazók fejében betonkeményen felálljon az a narratíva, hogy ugyanolyan korrupt férgek, csak még akkora balfaszok is, hogy a lopáshoz is csak Orbánon keresztül férnek hozzá.

De azért ne aggódjunk, műsor lesz hozzá!

"S minden csaláshoz van elég ész / És a bilincsből mindig kifér a kéz / Kérdezed, s félrevezet / S jól esik, hogy elhiheted/ Egy széles mosoly, csak neked / S úgy, ahogy én is, jól megeszed" /Zorán/

Ha tippelnem kéne, ezt valami olyasmi gumicsonttal próbálják majd fogyaszthatóbbá tenni, mint az SZFE szimbolikus visszafoglalása. Reméljük, Mácsai Pál nagyon szépen mondja majd el a Dicsőséges nagyurakat, mert legutóbb, mikor a vagyonátmentés után '94-ben Horn Gyulát segítette vissza hatalomra az állampárttal együtt (kísértetiesen hasonló tranzakciók után), impozáns volt a műsor, kár volna most alább adni. Mégsem járja, hogy a lopás - amibe a balliberális ellenzéket színészestül-képviselőstül (és persze függetlenobjektív sajtóstul) 12 év koplalás után visszacsatornázzák - ne tapsvihar közepette menjen végbe.

Nos, mivel a fegyvertények ezek, szerintem lassan érthető, miért nincs kifejezett értelme a Fidesz-kritikának, és jelenleg miért kizárólag az ellenzékének van. Mert egyelőre nincs olyan állapotban az ellenzéki nyilvánosság, hogy ne hurráoptimizmussal tekintsen a kormányváltásra, aminek pedig egyedül akkor lenne értelme, ha a következő bagázs kitettebb volna a saját tábora kritikáinak, mint a jelenlegi.

Persze, lehet tapsolni továbbra is, hiszen Szabó Péter is megmondta, hogy optimistának kell lenni, Mácsai meg tényleg szépen fog szavalni. Csak kurva drága lesz a műsor, mert akkor is mi fizetjük, ha élvezzük a szemfényvesztést. Dicsértessék!