3. Az a helyzet, hogy Thunbergnek maximálisan igaza van abban, hogy a nagypolitikában a klímavédelem csak szavak szintjén, a politikai korrektség táptalaján létezik, valódi lépések aligha történnek. A Youth4Climate ifjúsági klímacsúcson ezért egy azóta elhíresült bla-bla-bla szöveggel jellemezte a világ vezetőit, valljuk be, találó módon. Egy Guardiannek adott interjújában odáig merészkedett, hogy a hiper-szuper módon liberális és politikailag korrekt új-zélandi miniszterelnököt is bírálta, amit a Hell Pizza elnevezésű, eredetileg új-zélandi, mára már globális cég nem vett igazán jó néven. Gondoltak egyet és Stockholmot, Greta szülővárosát kreatív plakátokkal szórták tele a következő szöveggel: Greta elmehet a pokolba . A cég egyébként egyetértett abban Gretával, hogy sok bla-bla-bla van a klímavédelem színterén, ám hozzátették, hogy karbonsemleges termékeik vannak, ezért is rakták ki a plakátokat Stockholmban.