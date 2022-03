Extra :: 2022. március 4. 20:50 ::

Bálint-napon lépett le a kreol bőrű Kökény Anasztázia, akin Playboy-nyúlfej és egy rejtélyes szövegű tetoválás található

A Dombóvári Rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kökény Anasztázia Anna eltűnése kapcsán.





A 15 éves lány, aki a kapospulai lakásotthon lakója, 2022. február 14-én a megadott időpontra nem érkezett vissza lakóhelyére. Azóta engedély nélkül van távol, tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról.

Kökény Anasztázia Anna körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, barna, hosszú hajú, kreol bőrű. Eltűnésekor kabátot, cicanadrágot, hosszú szürke kardigánt és sportcipőt viselt. A nyaka bal oldalán egy Playboy-nyúlfej, valamint bal alkarja belső részén "Only Gude Gane Jade Me" feliratú tetoválás található - írja honlapján a rendőrség.

