Mint ismert, a dal eredeti verziójában számos orosz utalás volt, mert a '80-as években egy Szovjetunióban tett látogatás nagy hatással volt a zenekar tagjaira. Így került bele többek között az alábbi sor is, amit most megváltoztatták.

I follow the Moskva / Down to Gorky Park … Let your balalaika sing.

Az új verzióban ez már így hangzik:

Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change.