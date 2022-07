Extra, Anyaország :: 2022. július 21. 15:00 ::

Szenzációs bejelentés: az átlagfogyasztás felett is marad a rezsicsökkentés!

Lényegében bekövetkezett az, amitől féltünk. Milliók reménykedtek benne, hogy talán nem fogják megtenni, vagy legalábbis nem így. Nos, ma megjött a válasz. De, így. A kormány továbbra is ragaszkodik a hazug statisztikájához, szerintük ma Magyarországon az átlag gázfogyasztás 144 köbméter/hónap, illetve 210 kWH/hónap. Az átlagkereset meg 500 ezer forint, de lehet, mikor e sorokat írom, már még több... Olyan jól élünk, hogy időnk sincs észrevenni.



Illusztráció: "Magyar" Narancs

Gulyás Gergely tegnap azt mondta, népszerűségnövekedést (!) vár a csütörtöki, tehát mai bejelentéstől. Valóban így gondolja, vagy mérhetetlen cinizmus, mit látunk testet ölteni? Mert gyakorlatilag semmi jelentős korrekciót nem látunk ezekben a részletszabályokban ahhoz képest, mint amiről múlt héten beszéltek. Az "átlagfogyasztás" szerintük továbbra is annyi, amennyi.

De Gulyás tegnap még azt is elmondta, hogy "mindenkinek biztosítanak menekülőutat". Ezt vajon hogy értette? Talán úgy, hogy nem zárják le a határokat, el lehet hagyni az országot, aki akarja?

Mindenesetre lényegében sokkal inkább a rosszabb verziók valósultak meg, nem az optimista forgatókönyvek, melyekben reménykedtek az elmúlt egy hétben sokan (mi mást tehettek volna?), úgyhogy stílszerűen csak annyit lehet mondani: öveket bekapcsolni! Ami most következik, nem lesz egy fáklyás menet, de nem hagyhatjuk magunkat

Érdemes viszont kitérnünk arra is, hogyan reagált a kormányközeli sajtó a bejelentésre. Persze, mondhatnánk, hogy ugyan kit ért meglepetés, hiszen ők mindig ilyenek voltak. Ami nyilván igaz, de talán azt is túlzás nélkül kijelenthetjük, az elmúlt 12 évben a Fidesz ekkora hazugságot még soha nem mondott, mint éppen most. Biztos vannak, akik vitatkoznának velem, erős a felhozatal, az is kétségtelen. De lássuk csak!

Tételezzük fel, valaki csak a köztévét nézi, a kormányközeli sajtót olvassa. Nem tudni, mennyien vannak, de szerintem léteznek, nem is kevesen. Ha pedig így van, és el is fogadják az ott írtakat, azok előtt igen más valóság bontakozik ki. Vélhetően egyébként még arra is apellálnak, hogy az emberek nagy része nem olvassa el a teljes cikket, csak a címet... Ebben az esetben a kedves olvasó azt fogja gondolni, hurrá, "doktor miniszterelnök úr" megmentett minket, semmi nem változik.

Nézzük, hogyan tálalta a bejelentést a Pesti Srácok:

A 888 szerint is megkönnyebbülhetnek a magyar családok:

De tovább is mentek, egy "elemzővel" is alátámasztották állításaikat:

De ki lehet ez az elemző? Nos, annyira elemző, mint például a 888 munkatársai újságírók. Semennyire sem. Ugyanis ő Palóc André, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány "vezető elemzője", értsd kormányzati propagandista.

Végül lássuk a habot a tortán, az Origó is megnyugtatott minket:

Még csak pár óra telt el a részletszabályok kiherdetése óta, tehát az ilyen jellegű címek, "elemzések", majd pedig Facebook-bejegyzések a kormány propagandistáitól egyre szaporodni fognak, és bizony eszébe jut az embernek az örök klasszikus Tanú c. film. Mikor Virág elvtársék ünnepelték a "narancscsata győzteseit", és Pelikán elvtársban felébredt a lelkiismeret: Virág elvtárs! Azért mégiscsak becsaptuk az embereket...

Annyi a különbség, hogy ezúttal még Pelikán elvtársak sincsenek a Fideszben és holdudvarukban.

Lantos János - Kuruc.info