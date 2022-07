Extra, Videók :: 2022. július 28. 10:06 ::

Üzenet Nagykökényes-ügyben a bunkó, primitív olvasóinknak egy lincselni nem akaró, dolgozó magyar embertől

Hát nem szégyellitek a pofátokot, mit képzeltek magatokról, még az elnök urat is ocsmároljátok?!

Makó Gábor olvasóinknak címzett videójában elmondta, ő csak szépen kérdezte, hol van a gereblyés egyéniség, ha lincselni akartak volna, lincseltek is volna, még fenyegetés sem volt, házfelgyújtásról pedig végképp nem esett szó.

Azt is mondta, nem mennek vissza, tudják, hogy "gárdisták" vigyáznak a magyar családra.

Felhívta a figyelmet arra, hogy nem lehet tudni, ki volt a másik autó sofőrje. Lehet, hogy

egy román ember,

vagy egy német,

vagy egy cigány,

... vagy egy hölgy.

Sőt még az is kiderül, hogy nem csak az idős bácsi ütötte a gyerekeket, hanem rajta kívül még három... vagy inkább két másik ember is. Ha tíz perccel hosszabb lett volna a videó, még az is kiderülhetett volna, hogy valójában a magyarok lincselték meg a cigányokat...

(A gyerekét pedig nem mi tettük fel a Facebookra, hanem Száva Vince fajtárs, úgyhogy esetleg neki kellene szólni, hogy álljon le a kampánnyal...)

Mottó: ugyanolyan magyarok vagyunk, mint tik, csak lehet, hogy nekünk a jó Isten valamennyivel nagyobb kegyelmet fog adni.

Ha nem működik, itt is elérhető:

Korábban írtuk: