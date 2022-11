Extra, Videók :: 2022. november 9. 08:37 ::

Nehéz eldönteni, kinek kínosabb: Baranyi az ATV-ben mutatta be, hogy a fideszes hülyegyerekek a kecskét választanák

Erős mondatok és jelenetek váltották egymást az ATV-ben Baranyi Krisztina és Fürjes Balázs kedd esti vitájában, ami egy pénteki esemény apropóján jöhetett létre.

Múlt hét pénteken ugyanis Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere nem volt hajlandó válaszolni az ATV-be behívott, a Pesti Srácoknál dolgozó Szalai Szilárdnak, miután Baranyi nem tartja újságírónak Szalait, hanem csak propagandistának. A polgármester közölte: ha tudta volna, hogy a Pesti Srácok szerzője fogja kérdezni, nem is jött volna be a műsorba. „Csodálom is, hogy ez a televízió egyáltalán beenged ebbe a stúdióba ilyen embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla közük van, folyamatosan mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak” – tette hozzá Baranyi Krisztina.

Az ATV két műsorvezetője, Krug Emilia és Kárász Róbert is igyekezett kisegíteni a Pesti Srácok munkatársát, és jobb belátásra bírni Baranyit, de nem jártak sikerrel. Krug azzal próbálta menteni a helyzetet azzal, hogy a tévé minden oldalról hív kérdezőt, de erre Baranyi azt mondta, hogy ez nem oldal, nem sajtó, hanem propagandatermék. Erre (a hamarosan távozó) Kárász a szerkesztési szabadságra hivatkozott, és megkérte a polgármestert, hogy a kérdésre válaszoljon, ne minősítse azt. A műsor végül lement úgy, hogy Baranyi nem reagált a Pesti Srácok munkatársának egyetlen kérdésére sem.

Baranyi most azzal kezdte kedd este az Egyenes Beszédben, hogy elmondta: ő már régóta nem nyilatkozik sem a Pesti Srácoknak, sem a többi „szennymédiának.” Hozzátette: „nem is feltételeztem, hogy az ATV-ben egy pesti srácokos propagandista is megjelenhet.”

Az ATV stúdiójában szintén ott ülő Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára azt mondta: „az nem jó út, hogy baloldali és jobboldali politikusok döntik el, hogy te rendes újságíró vagy, te pedig nem.”

Ekkor jött a műsor legerősebb része. Baranyi Krisztina ugyanis egy magával hozott készüléken mutatta be azt a felvételt, ami pár éve a Pesti TV-n ment le. (Az ATV nem akarta leadni a felvételt, ezért kellett Baranyinak saját készüléken mutatnia.)

A bemutatott adásban olyan kijelentések hangoztak el Baranyi Krisztináról, hogy egy „nem túl szép, cserében nem is túl okos nő”, aztán szóba jött a kecskedugás, miután Pesti TV-s műsorvezető és társai azzal kezdtek viccelni, hogy inkább egy kecskével lenne érdemes közösülni, mint a ferencvárosi polgármesterrel. Elhangzott: „a kecskét legalább meg tudod enni utána, most a Baranyi Krisztával mit csinálsz? Bele se merek gondolni.”

Ezután megkérdezte Baranyi Krisztina Fürjes Balázstól, hogy neki vajon miért kéne nyilatkoznia a Pesti Srácoknak.

Arról beszélnek az én megválasztásommal kapcsolatban, hogy inkább egy kecskét dugnának meg, mert azt legalább meg lehet enni. Ön szerint ezeknek az újságíróknak nekem válaszolnom kellene?

Később azt is megkérdezte Baranyi Fürjestől, hogy vajon mi a sajtó feladata? „Információk közlése, érvek ütköztetése? És ez hogy fér azzal össze, hogy kecskéket dugnak vagy engem?” Fürjes leszögezte, hogy az ő ízlésével nem fér össze ez a stílus, de szerinte akkor sem jó, ha politikusok döntik el, ki újságíró és ki nem.

Fürjest a műsorvezető sem tudta kizökkenteni, aki megemlítette, hogy ti. Orbán Viktor évek óta nem ad interjút független sajtónak. Erre Fürjes azt mondta: Orbánnál mélyebb tájékoztatást a kormányáról politikus nem ad. Ehhez megemlítette Orbán évi egyszeri, háromórás sajtótájékoztatóját.

Baranyi felvetette azt is, hogy a közmédiába csak propagandisták férnek be, de Fürjes erre később azt mondta, hogy Magyarországon szólásszabadság van.

(ATV - 24)