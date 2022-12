Extra :: 2022. december 11. 22:18 ::

Fehér karácsony Lidl módra - Heti progresszió (CLVIII. rész)

Visszatérő vendéggel, transzszexuális asztrológiával és egy karácsonyi érdekességgel folytatjuk heti rovatunkat. Minden, a hetiprogresszio@protonmail.com-ra küldött olvasói levelet ezúttal is köszönök. Vágjunk hát bele!

3. Tovább szövevényesedik a brazil származású Meirivone Rocha Morales és rongybaba házastársa, Marcelo kapcsolata, akik már korábban is szereplői voltak rovatunknak. A „családfő” ugyanis hiába rendelkezik „nagyon sok jó tulajdonsággal”, házasságuk válságba jutott. A feleség egyik barátja beszámolója nyomán kiderült, a rongybábu megcsalja Meirivonét. Marcelót látták, ahogy egy motelszobába megy be egy másik nővel, majd amikor felesége a telefonját is leellenőrizte a hűtlen bábunak, megingathatatlan bizonyítékokra lelt.



A felhőtlen házasélet már a múlté?! (forrás: Jam Press)

A férj mindent tagadott, ám úgy tűnik, Meirivone ad még egy esélyt Marcelónak. Nyilván a korábbi Heti progresszióban már felvázolt pénznyeremény kedvéért. Bizony, nehéz a házasélet!

2. Asztrológia, horoszkóp. Van, aki hisz benne, megint mások sarlatánságnak titulálják. Nem feladatunk eldönteni, melyik tábornak és mennyiben van igaza, de az egészen biztos, hogy transzszexuális horoszkópr a semmi szükségünk nincsen.

Mint oly sok mindent mást, az asztrológiát is megpróbálják összeegyeztetni a woke-őrülettel, s ahogy a rövid cikkből kiderül, nemcsak a transzszexualitást, de a homoszexualitást és a biszexualitást is beleerőltetik a horoszkópba. Megmondom őszintén én nem igazán tudtam értelmezni az olvasottakat, illetve hogy miért lesz valaki transzszexuális, hogyha előző életében nehéz volt neki nőként, most pedig ismét az (mármint nő), de igazából mindegy is, főleg, hogy erősen látható, hogy a cikk alkotója sem erőltette meg magát, gondolom kellemetlen volt neki is a téma.



Mindenhol ott vannak... (fotó: Getty Images)

Mondjuk ezzel az egy mondattal („Viszont afelől senkinek ne legyen kétsége, hogy azon az oldalon jöttünk dolgozni, amilyen nemiszervünk van eredetileg”) kb. érvénytelenítette is ezt az egész transzszexuális dolgot, úgyhogy erről ennyit.

A Glamour női magazinnak már nem ez az első érzékenyítő-kampánya, de hát tegye fel a kezét, aki ezen meglepődött!

1. Advent van, amely egyben azt is jelenti, hogy nagyobb cégek sokasága gyárt eltérő minőségű kisfilmeket, amelyek az ünnepekről szólnak, s melyek végére azért nem felejtik el odacsempészni saját logójukat sem. Olvasónk a Lidl karácsonyával kapcsolatban tett egy nagyon elmés és kreatív megállapítást, ezt tolmácsolom most a rovat közönsége felé.

Megmondom őszintén, hogy a német áruházlánc karácsonyi videója szerintem elképesztően szívmelengetőre és nagyon aranyosra sikerült, ráadásul a honlapjuk karácsonyi felületével ellentétben maximálisan európai is.

Az itt található képen ugyanis azok a személyek tűnnek föl, akik az említett videóban is, kivéve a két feketét, akik a képen láthatóak, a videóban már nem. Hovatovább még csak nem is arról van szó, hogy az egyik hiányzik, vagy egyszerűen nem ül a helyükön senki más, szabályosan lecserélték őket fehérekre (1:10-nél látszik, hogy a fekete barátnő csodák csodájára „kifehéredett”, ahogy a kisgyerek is).



A videóban már fehér karácsonyunk van, hála a Lidl józan belátásának. Csak így tovább! (forrás: lidl.hu)

Olvasónk egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagypapa arckifejezése is megér egy misét, ahogy a képen ránéz az atmoszféraidegen négerre. Teljességgel egyetértünk vele, legyen fehér a karácsony minden értelemben!

Nos, én ezzel a kis videóval és gondolatmorzsával búcsúztatom a hetet, hamarosan ismét érkezik a Heti progresszió következő hírhulláma!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info