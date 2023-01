Extra, LMBTQP+ :: 2023. január 2. 17:10 ::

Kezdjük az évet! - Heti progresszió (CLXI. rész)

Beindul az év a Heti progresszió házának táján is, lássuk 2023 első részének haladó részvevőit! A leveleket ezúttal is köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is üzemel.

3. Gelencsér Ferencből, a Momentum elnökéből láthatóan 2022 utolsó óráira Gelencsér Ferencből, a Momentum elnökéből láthatóan 2022 utolsó óráira sem fogyott el a kitartás, szerinte 2023-ban "a Momentum bizonyítani fog saját magának és a választóknak is". Mindamellett, hogy a célja "egy növekvő Momentum kiépítése", a párt papíron első embere meglepően őszinte mondatokat is elejtett – lehet, hogy az ünnepi pezsgő hatására.



2023 a Momentum éve lesz? - A pártelnök szerint mindenképpen (fotó: Gelencsér Ferenc/Facebook)

Így például kifejtette, hogy a 2022 finoman sem hozott áttörést a liberális párt számára – pedig bekerültek az Országgyűlésbe, illetve saját maga helyett Donáth Annát helyezte előtérbe, ez a fajta szerénység pedig általában nem a politikusok legfőbb jellemzője. Utóbbi persze nyílt titok: ahogy én is számtalanszor írtam róla, a Momentum egyetlen meghatározó arca tényleg Donáth Anna, ahogy egyedül neki van víziója is a jövőt illetően, s ez még akkor is igaz, ha ezzel a vízióval mi egyáltalán nem tudunk azonosulni.

2. 2023 elejére úgy néz ki, hogy a tanárok is megmenekülnek, hiszen LMBTQ-képzést 2023 elejére úgy néz ki, hogy a tanárok is megmenekülnek, hiszen LMBTQ-képzést indít nekik a Labrisz Leszbikus Egyesület az Amnesty International Magyarország trénereivel karöltve.

A nem mindennapi ajánlat Pécsen, Budapesten és Szegeden lesz elérhető, 16 órás összesen, és... ingyenes, így nem kell rá költeni egy fillért sem az amúgy is kevés tanári fizetésből, amit még ingyenes ebéddel és kávéval is megdobnak.

Aki pedig elvégzi, olyan pótolhatatlan képességeket tudhat majd birtokában, mint eligazodás az LMBTQI-fogalmak erdejében, megismerése a "homofób és transzfób törvény negatív társadalmi hatásainak" (ahogy a mellékelt ábra mutatja, egy "nagyon szigorú törvénnyel állunk szemben", hiszen ezt a képzést is megtarthatják), vagy éppen "szexuális én nemi kisebbségeket érintő tartalmak" beépítése az órákba.

A Befogadó Terek nevű projekt így "biztonságos, befogadó" közeget teremt majd az iskolákból az LMBTQI-emberek számára is, hiszen egyértelmű, hogy manapság ez a legnagyobb baj a hazai oktatásban.



A Labrisz rájött, mi a magyar oktatás fő problémája (Labrisz Leszbikus Egyesület/Facebook)

1. Végül szeretettel küldöm olvasóink számára az újévi büntetésüket is, melyet Jakab Péter hozott el az óév utolsó óráiban.

Miután bejegyezték a Nép Pártján mozgalmat, itt volt az ideje egy mozgalmi dalnak is, melyet maga Jakab énekelt fel. A zeneszerző a mozgalom első emberének politikai barátja, a Jobbik volt Pest megyei elnöke, Zágráb Nándor, a szövegíró pedig szintén Jakab Péter.

Kiemelni nem igazán lehet belőle mit, van egyetlen sor, amit elég megjegyezni az attrakcióból, ez jól összefoglalja a Nép Pártján politikai színvonalát is. Így hangzik:

Nem érdekel most, mit gondolsz a világról, nem olvasható le a villanyszámládról.

Nos, én ezzel a csokorral nyitottam az új évet, hamarosan dübörgünk tovább!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info