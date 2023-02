Extra :: 2023. február 12. 14:09 ::

Bayer Zsoltnak az antifákról is a nácik jutnak eszébe

Mint ismeretes, igencsak durva formában megjelent Magyarországon a szélsőbaloldali terrorizmus, külföldi antifák (köztük németek, görögök) támadtak meg túlerőben, aljas módon általuk nemzeti érzelműnek tartott embereket. A teljes hazafias tábort ez a kérdés foglalkoztatja most, nyilván a kérdés a pártpolitika színterére is be fog szivárogni, ugyanis Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke Pintér Sándorhoz fordul azzal a kérdéssel, mikor minősítik terrorszervezetté az antifát? Ez a helyzet tehát, ekkor ragadott tollat Bayer Zsolt is. Bár ne tette volna. Vagy legalábbis nem így.

Az iromány rövid, ezért inkább idézzük is teljes terjedelmében:

"Antifa? „Ha ezeket a patkányokat most hagyjuk létezni, akkor a maradék nyugalomnak is vége van. Ezek az igazi nácik. Nyomorult, aljas, gyáva tetvek. Takarítsuk el mindet, mint a szart. És ha tényleg “németek”, akkor annál inkább.”

Nos, az első mondattal teljes mértékben azonosulni tudunk, ezen nincs is vita. Ahogy a harmadik mondat is rendben van.Talán elég is lett volna ennyi. De, hogy Bayer Zsoltnak még ezekről a brutális szélsőbalos (köztük nyilván sok a kommunista) támadássorozatról is a "nácik" jussanak eszébe, az már kóros. Miközben kikel joggal az antifasiszták ellen, teljes mértékben magáévá teszi a globalista baloldal, de az antifák kommunikációs készletét is, hiszen ők azok, akik mindent és mindenkit náciznak.

Vagy talán maga Bayer Zsolt is antifasiszta volna?

Az nem kizáró ok, hogy egyik antifasisztának baja van a másikkal, ahogy a történelem folyamán számos kommunistának volt gondja másik kommunistával, de ha átmegyünk a másik oldalra, sok náci (pontosság kedvéért: nemzetiszocialista) került összetűzésbe másik nácikkal, tehát ez nem jelent semmit. Ahogyan van kóserkonzervatív "jobboldali" antifasizmus is, úgy van szélsőbalos antifasizmus is.

Vélhetően Bayer Zsolt nem mélyedt el ezekben ennyire, mikor gyorsan megírta sorait, ő csak "keményen oda akart mondani", és hát egy "jobboldali konzervatív" újságíró mivel és sérthetné meg leginkább ellenfeleit, minthogy jól lenácizza őket. Siralmas.

Lantos János - Kuruc.info