Valentin-napi négerek - Heti progresszió (CLXVII. rész)

Ismét eltelt egy hét, amely egyben azt is jelenti, hogy érkezik a Heti progresszió legújabb része. Kedves olvasóink ismét kitettek magukért, ezúton is köszönöm a hetiprogresszio@protonmail.com-ra beküldött anyagokat. Javaslom, ne is szaporítsuk tovább a szót, vágjunk egyenesen a közepébe.

3. Szia, uram! Olcsóbb hajvágás érdekelhet? A különböző akciók, leárazások nagyjából egyidősek a modern értelemben vett kereskedelmi alapok kialakulásával, ennélfogva a különböző leárazási kampányok érzelmek széles skáláját tudják kiváltani az emberből. Erre ma még visszatérünk egy másik „versenyzőnél” is, de addig is csodáljuk meg ennek a hajvágószalonnak az üzletpolitikáját, amely a pozitív diszkrimináció egyik ékes példája – ha már manapság úgyis divat mindenért diszkriminációt kiáltani.

A helyszín egyébként Edinburgh, Skócia, kedves olvasónknak pedig ismét köszönöm az anyagot, neki köszönhetően lassan olyan naprakészek leszünk a skót progresszióval kapcsolatban, mint hazai viszonylatban.

Olvasónk egyébként elmondta azt is, hogy az efféle pozitív diszkrimináció nem elszigetelt eset, Edinburgh Leith városrészének plázájában, az Ocean Terminalban számos üzlet ukrán színekben pompázik. Ezenkívül Leith kikötőjében egy hatalmas óceánjárót egyfajta menekültszállóként alakítottak át ukránok javára, amelyet a helyiek egy része nem igazán díjaz. Olvasónk beszámolója szerint az ide érkező ukránok jelentős része nem igazán akar beilleszkedni, vagy dolgozni, annak ellenére, hogy lenne munkalehetőség. Azonban hozzáteszi azt is, hogy tisztelet a kivételeknek, mert vannak ilyenek is, akik dolgoznak és be is szeretnének illeszkedni.

Végül szeretném leszögezni, hogy alapvetően nem a segítségnyújtással és azzal van probléma, hogy egy európai ország háborús menekülteket fogad egy háború sújtotta másik európai országból, hanem azokkal a kellemetlen mellékzöngékkel, amelyek ezt gyakran kísérik. Ide tudnám hozni példának az ellenőrizetlenséget, hiszen gyakran olyanok is segítségben részesülnek, akik nem érdemlik meg, bűnözői múlttal rendelkeznek stb., de az olcsóbb hajvágás is ezek közé tartozik, amelyek csak mélyíti az amúgy is meglévő feszültséget. Hogy skót boltok mégis miért raknak ki ukrán zászlót, miért „avatkoznak bele” a konfliktusba, arra valószínűleg az egyszerű „divatból” lenne a válasz, amelyet megint csak nem lehet túlságosan komolyan venni.

2. Evezzünk vissza helyi vizekre, jelen esetben a Lidl áruház polcaira. Olvasónk felháborodását fejezte ki, hogy egy erősen fehér többségű országban mégis miért kell lassan minden terméket négerekkel ábrázolni?

Egyébként a faji kvóta eltolódása „sötét irányba” tényleg egyre feltűnőbb, ahogy múlnak a hónapok. Budapesti plázákban a boltok 80-90%-a feketékkel, vagy részben feketékkel ömleszti ránk a reklámokat, amely még akkor is irracionális lenne, ha 20-30%-a a magyarországi lakosságnak fekete lenne. Ez a számarány perszer jóval kisebb, így az aránytalanság még szembetűnőbb és felháborítóbb.

1. Maradunk a boltoknál, de ismét nyugatabbra vándorolunk, ám ezúttal csak Németországig. Lidl helyett Aldi, de egy csavarral még fokozzuk a lidl-ös esetet.

Február közepe van, közeleg a Valentin-nap, ez az esemény pedig minden évben szerepet kap a rovatban valamely progresszív reklám miatt. Ilyenkor a különböző ajándéktárgyak mellett gyakran akcióznak le alkoholos italokat is, ezt láthatjuk ezen az aldis szórólapon is.

Na jól van, sajnos nem csak ezt. Illusztrációra is szükség volt. A fehér heteró párok persze már a múlt ködébe vesztek, de úgy látszik a propagandisták ráuntak a nem fehér heteró párokra is, ezért most néger homoszexuális szerelmeseket kell bámulnia a német Aldi-közönségnek. Legalább annyira gyomorforgató, mint a felettük reklámozott negédesnek tűnő pink lötty. Sehol egy jó whisky vagy vodka…

Mondjuk az éremnek két oldala van, hiszen korábban bíráltuk azt is, hogy az LMBTQ-propagandát túlnyomórészt fehérek körében terjesztik, ez mára már valamelyest árnyalódni látszik, ahogy azt a mellékelt ábra mutatja. Meg ugye mondhatjuk azt is, hogy legalább ezek sem szaporodnak.

Én mára is, mint eddig mindig, köszönöm az ismételt figyelmet, hamarosan érkezik a Heti progresszió újabb része.

