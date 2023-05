Extra :: 2023. május 13. 18:04 ::

"A magyar-magyar széthúzást fel kell számolni!" - az önellátás volt a téma a Fekete István Szabadegyetemen

Az önellátás kérdésköre népszerű téma a nemzeti oldalon, hiszen jogosan foglalkoztatja az embereket, lehet-e egyáltalán akár csak részlegesen is „kivonni” magunkat a globális körforgásból, csökkentve ezzel a kiszolgáltatottság mértékét. A kérdés különösen érdekes abból az aspektusból is, hogy a kormány a multinacionális vállalatokat egyértelműen előnyben részesíti, amíg a kisvállalkozásoknak egyre nehezebb a sorsa hazánkban, de ebben a halmazban nyugodtan megemlíthetjük a fúrt kutak körüli mizériát is.

A Fekete István Szabadegyetem aktuális előadója Király Roland, a Magyar Családellátó alapítója volt, aki Önellátás, avagy kiút az önámításból címmel tartott érdekfeszítő előadást a témában.

Király Rolandék az évek során országosan 6 ezer családot ellátó rendszert építettek ki kemény és embert próbáló munkával. Király szerint kitartás és az élni akarás fel fog értékelődni a jövőben, pedig eddig a kis- és középvállalkozások helyzete nem egy sikertörténet Magyarországon. Pedig egy ország szuverenitása szempontjából (is) nagyon fontos, mennyire van saját kezünkben az élelmiszeriparunk. „A búza sok mindenre rámutat, sok mindent buktatott már meg a történelem során” – jegyzi meg találóan Király Roland.

„Tisztáznunk kell az önellátás és az önámítás fogalmát. Teljesen önellátást összehozni mindenben, az rettenetesen nagy kihívás. Amit én összehoztam – pedig jól állunk – ez is csak egy töredéke az önellátásnak. Ha az önellátás egy valamilyen szintjére el tudunk jutni, már az hatalmas eredmény” - tisztázta a reális lehetőségeket a Családellátó alapítója.

Ezt követően a hazai mostoha állapotokra hívta fel a figyelmet, mind az élelmiszer minősége, mind pedig a kkv-k helyzete szempontjából.

A hazai gabonanemesítés 5 alapszabályában nincs benne, hogy egészséges és tápláló legyen, csak annyi, hogy ne legyen toxikus, magyarul nem a minőség az elsődleges szempont.

Továbbá csak azok a kis- és középvállalkozások tudnak életben maradni, akik szélsőségesen sokat dolgoznak. „Ez nem normális dolog, nem így kellene lennie” – kritizálja a jelenlegi rendszert Király.

„Fidesz-szavazó voltam, de egész egyszerűen most már nem tudok a Fideszre szavazni, leteszem a lantot, nem tudok többé velük együtt gondolkodni. Remélem, hogy a pártrendszer labirintusában a Mi Hazánk máshogy működik majd, én úgy látom, hogy egyelőre igen, és nekik szavazok bizalmat” – tér ki az aktuálpolitikára.

Az önellátás mellett fontos az önképzés és a tudás birtoklása, hiszen azt egyetlen kormányzat sem tudja elvenni tőlünk.

„Ha az önellátásra és önámításra gondolunk, a tudás megszerzésére minden kormányzat alatt volt esélyünk, képezni kell magunkat. Érzelmi intelligenciára is szükség van az értelem mellett, hiszen az etikának is benne kell lennie egy sikeres vállalkozásnak.”

Az élelmiszer a víz mellett a jövő egyik kulcskérdése. „Az élelmiszer minden szempontból nemzetbiztonsági kérdés. Gondoljunk csak arra, hogy az mekkora galibát okozott a világgazdaságban az, amikor a Szuezi-csatornában keresztbe fordult egy hajó. Nagyon fontos a saját nemzetgazdaság kiépítése” – teszi hozzá Király Roland.

Mindezek mellett fontos az előadó szerint az is, hogy a magyarok egymásban ne ellenséget, hanem potenciális szövetségest lássanak.

„A vidék-főváros széthúzásnak nincs alapja, viccek szintjén mulatságos, de nem a valóság. A magyar-magyar széthúzást is fel kell számolni! Ezt már a gyerekkorban tudatosítani kellene, mint ahogy azt is, hogy minőségi élelmiszert szeressék. A mai menzák miatt a rossz minőségű élelemhez vannak szokva, pedig ha fordítva lenne, el sem fogadnák a rossz ételeket.”

A jövőt illetően Király Roland saját optimizmusának adott hangot, szerinte a magyarok mentalitásában pozitív változások állnak be, levetkőzve az államszocialista időszak pusztítását.

„Úgy érzem, hogy hosszú évszázadok után a magyarság viselkedésmintája változik, jobban összetartunk. Tudatosabbá kezdünk válni a fogyasztási szokások terén is. Kezdik felismerni a magyarok, hogy egymásra vagyunk utalva, ami nem baj abból a szempontból, hogy jobban össze tudunk fogni. Az önellátás egyfajta biztonságérzetet is ad a mai világban, különösen, ha összetartó közösség övezi” – összegezte.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info