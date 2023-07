Extra :: 2023. július 2. 14:01 ::

Könyvajánló: A nyolc halhatatlan, a két múlhatatlan

– A jelen könyv tartalmát és témáját tekintve is rendhagyó újdonsággal áll a kedves Olvasó elé. A mű nagy érdeme, hogy eddig nem ismert források alapján készült, amelyek az újdonság erejével fognak hatni. Nyolc plusz két rendkívüli magyar személyt ismerhetünk meg, akiknek munkásságuk az elhallgatások ellenére is lassan, de utat találnak a magyarsághoz – olvasható a kiadó Nordic Sun Budapest ismertetőjében.

Mint írják, az iránymutató írásokon kívül talán mintát adó emberekre és példaképekre van nagyobb szükség mindenféle idealizálást elkerülve, csak az igazat bemutatva.

– Itt az idő, hogy az Olvasó szembesüljön, elgondolkodjon és tanuljon, amellett, hogy egyfelől a magyar történelem egy szeletét, másfelől a Hungarista Mozgalom és emigrációjának történetét is jobban megismeri. Habár az Olvasó megítélésére van bízva, hogy a jelen mű méltón képviseli-e a magyar nemzeti elkötelezettségű irodalmat, de egy biztos: mindenkinek lesz hasznos mondanivalója a könyvnek – összegzik, portálunk érdeklődését pedig felkeltette a könyv, többek között azért is, mert portáluk egykori szerzőjével, Dobszay Károly örök érvényű munkásságával is foglalkozik.

A szerzőt kérdeztük tehát a műről.

Kérdésünkre, miszerint honnan jött az inspiráció, azt felelte, egyfelől onnan, amit már Gede Sanyi bácsi is megmondott 2004. szeptember 30-án az elsőfokú tárgyalásán a bíró hosszas és koncepciózus faggatózására: „Nemzeti elkötelezettségből!” Másfelől onnan, hogy a manapság divatos értékteremtés fogalma és jelensége nem lehet meg egy szakmailag erős és messzire elérő értékhirdetés, illetve értékközvetítés nélkül. De hadd beszéljen helyettünk maga Alföldi Géza, akivel a legmélyebben csak egyetérteni tudunk:

Amíg meg nem értjük, hogy egy nemzet élete nem azonos saját rohanó életünkkel s egy nemzetért valójában az dolgozik a legeredményesebben, aki ma áldoz, hogy áldozatának a gyümölcse generációkkal később érjen be leszármazottainak, addig a magyar népet minden értéke és hősiessége ellenére csak pofonok és megaláztatás éri! Csak céltudatos építőmunka hoz tartós eredményeket, a fellobbanások legfeljebb tapsot, amitől felkopik a nemzet álla.

Felmerül a kérdés, mi alapján választották ki a személyeket, kik a könyvben szerepelnek.

– A könyv valójában két rövidebb könyvkezdemény egyesített változata, így helyénvalóbb lenne 8 plusz 2 személyről beszélni összességében. Hisszük, hogy a magyarságnak, különösen mostanság, szüksége van valós teljesítményt elérő példaképekre, akikkel bármikor azonosulni tud bárki a saját emberi és esendő mivoltuk miatt, de példát is tud róluk venni, ha az Élet próbára teszi őket. És különben is, ha a kínaiaknak lehet nyolc halhatatlanja, akkor miért pont nekünk járna kevesebb? Különösen ha múlhatatlanok is járulnak ehhez – fogalmaz.

– A könyv gyakorlatilag egy forrásmegjelölésekkel tarkított kutatás eredménye, amely a vizsgált személyekről fellelhető korabeli sajtóban és egyéb kiadványokban megjelent a közönség számára szinte nem is ismert részletekkel szolgál. Ki gondolná, hogy az egyik halhatatlan az írói pályája előtt tűzoltó volt, és komoly bevetésekben is volt része? Vajon sejtené bárki, hogy az alanyok közül ketten is magas rangú elismerést kaptak civilként a Harmadik Birodalomtól? Talán életszerűtlen, hogy egy lányát féltő apa, aki egyben egy mozgalom meghatározó politikusa, elintézze a lányára rászálló zsidó udvarlót? Ezenkívül még sok meglepő részletet rejt magában a könyv, így aki minderre kíváncsi csak bátorítani tudjuk, hogy vegye meg a könyvet – enged kis betekintést a könyv tartalmába.

Nem kerülhető meg, a könyv bizony – a tények segítségével – igyekszik helyretenni, ismertetni a Hungarista Mozgalom 1945 utáni történetét.

– A könyvnek ha nem is fő témája, de lényeges motívuma a Hungarista Mozgalom mind itthon, mind külföldön. Tudatosítanunk azt kell, hogy ez a mozgalom a magyar történelem szerves részét képezi, még akkor is, ha erről egyesek nem akarnak tudomást venni. A könyvben megszólal a témában egy igazán bennfentes halhatatlan is, aki a maga módján, de megadja az irányt arra vonatkozóan, hogy miként is érdemes ehhez az egész Hungarista Mozgalom kérdéshez állni. A mű tehát ebből a szempontból nem teljes és kimerítő tanulmány, de jól használható adalék bármilyen hitelességre törekvő történésznek, aki a téma kifejtésére vállalkozna a jövőben – jelentette ki, majd hozzáfűzte, az, hogy a Hungarista Mozgalom történelmi megítélése a helyére kerülhet-e, azt felelte, ez jelentős részben rajtunk múlik, hogy megértjük-e, hogy mire is akar minket tanítani a magyar történelem, hogy milyen fejlődési irányba kell elindulnunk, és a megfelelő készségeket megszerezve újra úrnak lenni a saját portánkon. Hogy mindez sikerül-e számunkra kedvező kimenetellel azt garantálni ugyan nem tudjuk, de szellemi síkon a magunk módján adagoljuk a muníciót. A kurucok és a hungaristák, még ha külön történelmi korszakokban is éltek és harcoltak is, példájukkal és saját nemzetükre támaszkodó alapállásukkal minden bizonnyal példaként szolgálnak az eljövendő nemzedékek számára, legyen annak a leendő mozgalomnak bármi is a neve és bármilyenek a külső ismertetői.

– Van még ott ahonnan ez jött. Pontosabban várhatóak hasonló témájú könyvek, illetve a tervek szerint nyitunk az irodalom felé és a társadalmi kérdéseket is boncolgató könyvek irányába is, de lehet számítani érdekes külföldi mozgalmakat bemutató kiadványra is – összegezte gondolatait azon kérdésünkre, várhatóak-e még újabb kiadványok.

(Kuruc.info)