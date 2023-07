Extra :: 2023. július 5. 13:12 ::

A sértődékeny ügynök - Heti progresszió (CLXXXVII. rész)

Tovább dübörög a Heti progresszió hülyeségvonata a legújabb aktuális válogatással. Mindenkinek kitartást kívánok hozzá ezen a meleg nyári napon, a hetiprogresszio@protonmail.com-ra érkező levélcunamiért pedig minden kedves érintettnek hálás köszönet. Indulunk!

1. Ha éppen nem az LMBTQ-t vetik be, akkor a tradicionális családi normákat és a természet áthidalhatatlan törvényeit olyan "tudományos" módszerekkel igyekeznek támadni, amelyek maximum szavak szintjén tudományosak, egyébként a rendbontáson kívül nem sok szerepük van.

Ezúttal a "kötödésorientált" (értsd: normális) kisgyermeknevelésről értekeztek , mondván, a szoptatás, a családi ágyban való közös alvás, a kenguruban való cipelés és úgy általában a gyermekhez való szorosabb közelség a "szélsőjobboldaliság" előfutára.

A Die Zeitban megjelent "társadalomtudományi okfejtés" szerint ezek a tradicionális nevelési formák "rabságorientáltak", és szoros kapcsolatban állnak a hagyományos szélsőjobboldali viselkedésformákkal.

Még egy jó ok arra, hogy szoptassák a gyermeküket az anyukák.



Vigyázat, jobboldali lesz belőle! (forrás: Die Welt/Frédéric Schwilden)

2. Remekül Remekül lemodellezték , hogy a modern társadalom állapotához és értékeinek megőrzéséhez milyen táska illik, amennyiben egyáltalán meg szeretnénk őrizni az utókornak ezen értékeket.

Ez a mikroszkopikus Louis Vuitton táska (pontosabban csak egy másolat az On the Go kollekcióból) szabad szemmel szinte nem is látható, kisebb mint 1 mm. Neonzöld színű és természetesen a modern kor Szent Gráljával, vagyis 3D nyomtatóval készült. A szetthez tartozik egy mikroszkóp is, amivel az enyészetnek adományozott perceinkben a táskát és annak porszemnyi zsebeit tudjuk vizsgálgatni.

A „divat rajongóit” elbűvölte a furcsa táska, ám ha kedves olvasónk is szeretett volna lecsapni rá, sajnos el kell hogy keserítsem. A táskát az MSCHF művészkollektíva készítette és bocsájtotta saját aukciójára, ahol forintra átszámítva 20 millióért már gazdára is talált.



20 millió forintért a hülyének is megéri (fotó: MSCHF/Instagram)

3. Úgy néz ki, egyelőre elkerüljük, hogy James Bond elsötétüljön, ugyanis Idris Elba többek között azért Úgy néz ki, egyelőre elkerüljük, hogy James Bond elsötétüljön, ugyanis Idris Elba többek között azért tett le róla, hogy eljátssza a szerepet, mert „undorító rasszizmussal” találta szembe magát, amikor ez felmerült.

Elba a három legesélyesebb színész között szerepelt, azonban „érzékenyen érintették” azok a vélemények, amelyek szerint a hagyományosan fehér bőrű Bondot nem játszhatja el fekete színész.



Úgy néz ki, Bond már nem lesz belőle (forrás: Wikipédia)

Saját elmondása szerint „óriási bók volt”, mikor felkérték a szerepre, amelyet egyben karrierje csúcsának is tekintett, ám azok, akik „faji kérdést” csináltak a dologból, „visszataszítóvá” tették az egészet. „Faji kérdés” alatt persze azt kell érteni, hogy a netflixes beidegződések helyett fontos, hogy már csak a történethűség kedvéért is egy karaktert olyan színész játsszon el, amely ugyanabba a rasszba tartozik, mint maga a karakter. Idris Elbának pedig az alapanyaghoz való hűség láthatóan nem túl fontos szempont.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, akik ismét a Heti progresszióval tartottak, hamarosan érkezik a folytatás.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info