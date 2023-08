Hogy mégis mi motiválta egy olyan cég lépését, amely jobbára keresztény országokban értékesít, rejtély, de hát a keresztényellenesség sosem a logikájáról volt híres.

A jóvátételi törvényt 2021 májusában, két éve szavazták meg és egészen 2026 júliusáig lehet jelentkezni az ingyen pénzért (6 millió euró az alap, van miből költeni).

A korábban történt „diszkriminációt” azonban nem lehet csak úgy euróval feledtetni, itt van hozzá a német védelmi minisztérium egy bűnbánó jelentése is: „az érintett katonák és a Bundeswehr közötti megbékélést nem lehet kizárólag a sikeres rehabilitációs eljárások és az ezzel kapcsolatos kifizetések számával mérni”. Merthogy fontos az „egyéni, elismerő kommunikáció és a bajtársias odafigyelés is”.

Na, lapozzunk is az őrültek házából. Vár még ránk egy forró transzcsók.

1. Nyilván kevés embernek kell magyarázni, hogy a Sziget esetében mit is jelent pontosan a „szabadság” fogalma. A helyzet évről évre rosszabb, de a Magyar Jelen stábjának köszönhetően még ilyen körülmények között is van min nevetni.

A tucatnyi kitelepült LMBTQ-szervezeten persze nem lepődünk meg, mint ahogy azon sem, hogy az adventistákat leszámítva az egyetlen vallási csoport, amely kitelepült, az a zsidóság. Tudják, otthon vannak.

A radikális jobboldali lap beszámolója szerint a Magic Mirror névre hallgató külső helyszín nyitányát valami Raisha Cosima Miyakee Mugler tartotta, aki egy nembináris táncos. Világ körüli táncos turnékat tart, vagy éppen queer színházi társulatával odahaza, Spanyolországban turnézik és rontja a friss levegőt. A cikkben találunk egy kis részletet az első látszatra meglehetősen szegényes előadásából is, de most nem ez a lényeg.

Raisha Cosima ugyanis egy „big kiss”-t küldött a szintén Szigeten bulizó Fekete-Győr Andrásnak, aki reméljük, hogy nagyon örült a kedves gesztusnak. „This is a beginning of a beautiful friendship”, ahogy a Sziget 2004-es reklámfilmjében is hallhattuk. Az egyperces interjú itt is megtekinthető, a magam részéről én könnyesre röhögtem magam rajta.