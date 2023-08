Extra :: 2023. augusztus 15. 14:48 ::

"Arccal a Napnak" - könyvajánló Jose Antonio Primo de Rivera életéről és a spanyol falangizmusról

Magyar nyelven nagyon kevés az értékelhető fellelhető anyag a spanyol falangizmusról és annak atyjáról, Jose Antonio Primo de Riveráról. Amit olvashatunk, azok legtöbbször fájdalmasan klisések és felületesek, ezért üdítő, hogy spanyol bajtársak közreműködésével könyv jelent meg magyar nyelven is, mégpedig a Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány gondozásában. Az ő missziójukról már korábban is írtunk portálunkon.

A könyvet egyébként nagyobb nyilvánosság előtt szombaton egy kerekasztal-beszélgetés keretében is bemutatták Esztergomban, a Ne Bántsd a Magyart Betyáros Családi Hétvégén Szász Péter történész közreműködésével. A könyvben olvashatjuk a jelenkori falangista mozgalom képviselőjének sorait is a magyar hazafiak felé Manuel Adrino részéről.

Sajnos megtudjuk azt is, milyen nehéz dolguk van napjaink Spanyolországában a valódi hazafiaknak, és mennyire nincs különbség jobb- és baloldal tekintetében a fősodratú pártok között.

A könyv lényegében egy válogatás Jose Antonio Primo de Rivera parlamenti beszédeiből, egyéb lejegyzett gondolatairól.

Az előszóban olvassuk, hogy a falangizmus, más néven nemzeti szindikalizmus nem azonos a hitleri nemzetiszocializmussal, ahogyan a magyar hungarizmus sem, hanem az akkoriban erősödő nemzetiszocialista korszellem német, spanyol és magyar gyakorlatairól beszélhetünk, amelyekben természetesen akadnak hasonlóságok, de ugyanakkora különbségek, éles ellentétek is.

Szintén megtudjuk, hogy a közvélekedéssel ellentétben szerintük Franco rendszere, mely a spanyol polgárháború után jött létre, nem tekinthető annyira falangistának (nemzeti szindikalizmus), mint amennyire ezt gondolják a világban. A jelképeket és mártírjaik emlékét felhasználták, s voltak befolyásos falangista miniszterek, de összességében egy monarchista kör mindvégig igyekezett akadályokat gördíteni eléjük, hogy megvalósíthassák a mélyreható társadalmi reformjaikat.

De van a műnek komoly magyar vonatkozása is: szintén keveset tudunk arról, hogy a spanyol polgárháborúban több száz magyar önkéntes is harcolt a falangisták oldalán, az ő emléküket mindenképpen jobban kellene ápolnunk, ehhez talál hozzásegít a könyv is.

A gyűjtemény alapvetően világnézeti, doktrinális alapon épül fel, olvashatunk benne a hazáról és az államról, az ember fogalmáról és az emberi szabadságról, politikai és történelmi kérdésekről, de szóba kerül a marxizmus és a politikai, valamint a gazdasági liberalizmus bírálata is. Spanyol viszonylatban is megtörténik a liberalizmus kritikája, és kifejtésre kerülnek a korporartista állam alapjai is. De olvasható José Antonio utolsó kiáltványa és a végakarati rendelkezések is.

Ajánljuk mindazoknak a könyvet, akik kedvet kaptak a spanyol történelem ezen szakaszának és a falangizmusnak a tanulmányozására, egy szellemi úton járó ember számára úgy gondoljuk, ez kötelező feladat.

Cara al Sol (Arccal a Napnak) - a falangista himnusz:

További képek a könyvből kedvcsinálás gyanánt:

A könyv megrendelhető az alapítványtól a megrendeles@szsz-mka.hu e-mail címen.

(Kuruc.info)