Musk szerint az "antiszemitizmus" ellen fellépő szervezet megpróbálja megölni a Twittert azzal, hogy hamisan vádolják azt, és őt személyesen antiszemitizmussal. A milliárdos felhívta rá a figyelmet, hogy a platform reklámbevételeinek hatvan százalékos esése nagyrészt az ADL miatt történt.

Since the acquisition, The @ADL has been trying to kill this platform by falsely accusing it & me of being anti-Semitic

Azt írta: „Úgy tűnik, nincs más választásunk, hogy tisztázzuk a platformunk nevét az antiszemitizmus vádai alól, mint egy rágalmazás elleni pert benyújtani a Rágalmazásellenes Liga ellen… ó, az irónia!”

To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony!