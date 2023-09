Extra :: 2023. szeptember 16. 16:35 ::

Tel-Avivban felgyújtották az országalapító Dávid Ben-Gurion szobrát - újévi meglepetésként

Tel-Avivban ma reggel, a zsidó újév napján felgyújtották Dávid Ben-Gurion, Izrael első miniszterelnökének szobrát a tengerparti sétányon – írja a Jei’ot Áháronot. Az országalapítót a szobrász elég furcsa testtartásban, fejen állva, fürdőnadrágban jelenítette meg. Korábban Ben-Gurion utolsó lakóhelyén, a Negev sivatagi Sz’dé Bokér kibucban is állítottak neki egy fejen álló szobrot, de itt még öltönyösen és cipővel a lábán van megjelenítve. A gyújtogató egy 34 éves hajléktalan zsidó.



A Ben-Gurion-szobor felgyújtás előtt és után (fotó: Nimród Ben Cúr)

Fejen álló, fürdőnadrágos országalapító

A tel-avivi Városháza által működtetett térfigyelő kamera felvétele szerint ma reggel, a zsidó újév (ros há-sáná) napján, 5:25 órakor egy 34 éves hajléktalan férfi érkezett a Dávid Frischmann utcával szemközti tengerparti sétányon felállított (pontosabban: fejre állított) Dávid Ben-Gurion, Izrael első miniszterelnökének fürdőnadrágos szobrához, leöntötte azt gyúlékony folyadékkal, majd annak rendje és módja szerint felgyújtotta. Rafael Maimon, izraeli szobrász az országalapító Ben-Guriont elég furcsa öltözékben és pózban jelenítette meg a Földközi-tenger partján: a fejre állított politikus arccal a város, Tel-Aviv felé néz, míg hátsóját a tengernek mutatja. (Vajon milyen indulatokat váltana ki a magyarok körében, ha egy „művész”, mondjuk, Kossuth Lajost vagy Tisza Istvánt formázná meg ilyen pózban – H. J.)



Simon Peresz a fejen álló szobor mellett Szdé Bokér kibucban (fotó: rafael-maimon.com)

Dávid Ben-Gurion (1886 – 1973) a modern kori zsidó állam kikiáltója, első miniszterelnöke és hadügyminisztere, tehát országalapító. Ben-Gurion nevét Izrael-szerte, s azon kívül is utcák, terek és szobrok őrzik. Rafael Maimon izraeli szobrász jó néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy a számos hagyományos képzőművészeti megjelenítés után addig szokatlan testtartással, fejen állva mintázza meg a dicsőített országalapítót. Hogy miért éppen fejen állva, erre a művész azt a magyarázatot adta, hogy a már idős Ben-Gurion a Negev sivatagi Sz’dé Bokér kibuc lakójaként reggelente ezzel a tornamutatvánnyal igyekezett enyhíteni a hátfájdalmán.



Binjámin Netanjáhu nevet a fejen álló elődje láttán (fotó: rafael-maimon.com)

Peresz és Bibi a hivatali előde fejen álló szobránál

A szobrász korábban is alkotott egy fejen álló Ben-Gurion-bronzszobrot, amelyet Sz’dé Bokér kibucban, az országalapító lakásaként szolgált „barakk” előtt állított fel, illetve fejre. A ma felgyújtott szoborral ellentétben itt még öltönyben és magas szárú cipőben van megjelenítve az országalapító. Az alkotás nemsokára igazi turistalátványossággá lett, amit még az idős Simon Peresz államelnök, korábban miniszterelnök is megcsodált nem sokkal a 2016-ban bekövetkezett halála előtt. Peresz a szobor mellé állva még le is fényképeztette magát. Ki tudja, talán abban a reményben, hogy egykor majd őt is fejre állítja a szobrászművész. Bibi, a miniszterelnök is ellátogatott a nemzeti zarándokhelynek számító Sz’dé Bokér kibucba, s a fejre állt Ben-Gurion-szobor megtekintése után, amint a mellékelt fotón is látható, jót nevetett a látványon.



Sietve elszállították a felgyújtott szobrot (fotó: Twitter)

Nemsokára restaurálják a szobrot

A tel-avivi Városháza már a ma reggeli órákban sietve elvitette a helyszínről a felgyújtott Ben-Gurion-szobrot, s az elkövető 34 éves hajléktalan zsidót pedig a rendőrség gyanúsítottként előállította. Mose Ben Eli’ézer, az egykori miniszterelnök unokája a szobor felgyújtására reagálva elmondta: „Az elkövető valószínűleg egy agyatlan suhanc vagy olyan valaki lehetett, aki tettével politikai üzenetet kívánt közvetíteni.” Ron Huldáj, Tel-Aviv polgármestere pedig kijelentette, hogy minél előtt restaurálják az országalapító Ben-Gurion szobrát, s visszaállítják (pontosabban: fejre állítják – H. J.) a tengerpartra.