Kiderült miért zuhant a rendőrségi helikopter a Balatonba

Az elsődleges értékelések szerint anyaghiba okozta műszaki meghibásodás miatt zuhant a Balatonba szeptember 7-én délután egy közel 40 éves rendőrségi helikopter. Több szerencsés momentum is közrejátszott abban, hogy a két benne tartózkodó pilóta egy karcolás nélkül megúszta a balesetet. A gépet rendkívül jó csapatmunkával órákon belül kiemelték – számolt be Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács közbiztonsági tanácsosa a tanács legutóbbi ülésén.

Felidézte, hogy a helikopter-baleset az említett csütörtöki napon 14.42-kor történt. Az első bejelentés két perc múlva érkezett a partról a központba. A két pilótát hat perc múlva már felvette egy közelben haladó magánhajó a vízből, akik egy karcolás nélkül úszták meg a balesetet. A vízirendészet hajója is perceken belül úton volt a Balatonszéplak közeli parttól mintegy 300 méterre történt baleset helyszínére. A gép kiemelése a vízből este 19.20-kor befejeződött, a helikoptertest a kiliti reptér hangárjába került. A két letört rotorjának egyikét még aznap, a másikat másnap megtalálták.

„Néhány óra alatt a nulláról, mindenféle előkészítés nélkül, rendkívül jó csapatmunkával sikerült a problémát megoldani. Ha ez megszervezett gyakorlat lett volna, akkor sem sikerülhetett volna ilyen kiválóan”

– fogalmazott a közbiztonsági tanácsos.

Mint kifejtette, a vízirendészet, a katasztrófavédelem és a vízügy kiemelkedő munkát végzett, de számos más szervezet is megmozdult, hogy segítsen. A készenléti rendőrség tűzszerészeit éppúgy mint a katasztrófavédelem búvárait dicséret illeti – hangsúlyozta. Több szervezet magas szintű vezetői is segítették a munkát – idézte fel Jamrik Péter.

A baleset pontos okának kivizsgálása még tart. A gépet alkatrészére kell szedni, és még többféle anyagvizsgálatot elvégezni.

Jamrik Péter tudomása szerint ebből a közel 40 éves MD 500E típusú helikopterből a lezuhanton kívül már csak egy üzemel a rendészetnél. A baleset vízimentési gyakorlat során történt. „Ez egyébként nem egy vízimentésre alkalmas típus, valószínű ennek a típusnak az itteni volt az utolsó bevetése, hiszen vannak már vízből mentésre alkalmasabb gépek is” – mondta a tanácsos.

A "mázlifaktorokról"

A HírBalaton kérdésére válaszolva Jamrik Péter kifejtette, sok szerencsés eleme volt a két pilóta megmenekülésének:

Számított, hogy az egyikük egy rendkívül képzett pilóta volt, aki egyébként egy betanuló pilótával repült. Szerencsés momentum, hogy kis magasságban történt a műszaki meghibásodás, amitől aztán elkezdett pörögni a helikopter. Ahogy vizet ért, úgy fordult az oldalára, hogy a pilóták ki tudták nyitni az ajtaját, illetve a szélvédő vagy üveg is kitört. Úgy tudtak kiúszni a gépből, hogy semmitől nem sérültek meg. Mázli volt az is, hogy nem földbe csapódott a gép, ráadásul a Balaton egy iszapos részét találta el, ami tompította a vízbeérést. Nem robbant fel, és a rotor is úgy állt le, hogy nem okozott több problémát. Mindkét pilótán rajta volt az automata mentőmellény - ami víz fölötti repülésnél kötelező -, az rögtön ki is nyílt. Szerencsének mondható az is, hogy egy földvári versenyről Siófokra tartó magánszemély két percen belül kimentette őket, és még arra is gondja volt, hogy a helyszínen bedobja a vízbe a hajóján lévő versenybóját, tehát keresni se kellett nagyon az elsüllyedt gépet.

(HírBalaton)