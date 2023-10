Extra, Külföld :: 2023. október 2. 13:05 ::

Fenhetik a fogukat az ázsiai ínyencek: új tobzoskafajt azonosítottak Kínában

Új tobzoskafajt fedeztek fel kutatók pikkelyekből kinyert genetikai minták alapján Kínában.

A kínai Jünnan tartományban és Hongkongban lefoglalt, csempészett tobzoskapikkelyek molekuláris vizsgálata révén felfedezett új faj a rejtélyes ázsiai tobzoska, azaz latinul a Manis mysteria nevet kapta.

A kutatás eredményét nemrég publikálták a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos folyóiratban. A felfedezés jelentőségét kiemeli, hogy legutóbb több mint száz éve fedeztek fel új fajt a tobzoskafélék között, a Fülöp-szigeteki tobzoskát.

Az emlősök osztályához tartozó tobzoskák a legkeresettebb állatok az illegális kereskedelemben. A hangyákkal, termeszekkel táplálkozó állat pikkelye keratinból, az emberi körmöt is alkotó anyagból áll, és a hagyományos kínai gyógyászatban igen nagy a kereslet iránta. A tobzoskahús pedig luxuscsemegének számít a kínai és más ázsiai országok gasztronómiájában.

A tobzoska mind a nyolc faja - négy afrikai és négy ázsiai - szerepel a veszélyeztetett fajok vörös listáján, közülük hármat a súlyosan veszélyeztetettek közzé soroltak a szakemberek.

(MTI)