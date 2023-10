Extra, LMBTQP+ :: 2023. október 30. 13:18 ::

Szembekötősdi a múzeumnál - Heti progresszió (CCIV. rész)

Bekötött szemű félnótások a Nemzeti Múzeumnál, visszavonulót fújó Litvánia LMBTQ-ügyekben és kabbalisták színesítik a soron következő Heti progressziót. Nem is húznám tovább az időt, vágjunk a közepébe!

3. Miután Dúró Dórának és a Mi Hazánknak köszönhetően eggyel kevesebb helyen nézhetnek a fiatalok LMBTQ-tartalmat, valósággal felbolydult Magyarország pederaszta közössége, az őket támogató szervezetek, valamint azok a hasznos hülyék, akik hiányolják, hogy egy fotókiállításon nem nézhetnek homokos képeket.

Az Egységes Diákfront is kivette a részét a tiltakozásból, és hiába követelnek „minőségi oktatást”, ezek szerint ők sem éppen ennek a megteremtésével vannak elfoglalva. A hét diákaktivista fehér vászonnal bekötött szemmel ácsorgott a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, a tábláikon pedig a nemrég útjára indult „alternatív” 7IGENES népszavazás kérdései voltak olvashatóak. Hogy mi értelme van egy „alternatív” népszavazásnak, mely borítékolhatóan érvénytelen lesz, mivel nem is hivatalos? Az adathalászaton kívül semmi. A bekötött szemmel való LMBTQ-bohóckodásnak pedig még annyi sem.

Persze azt már megszokhattuk, hogy a liberálisok részéről a cirkuszoláson kívül konstruktív javaslat nem igazán érkezik. Ellentétben például azzal a Dúró Dórával, akit most pontosan ők mocskolnak.



Hülyeségre pocsékolják a fiatal éveiket (fotó: aHang/Facebook)

2. Nem sokat élt Litvániában a melegpropaganda-ellenes törvény, melyet 2009-ben fogadott el az ország. A jogszabály a kiskorúakat védte az LMBTQ-tartalmaktól, ám hiába a megnövekedett veszély, most Nem sokat élt Litvániában a melegpropaganda-ellenes törvény, melyet 2009-ben fogadott el az ország. A jogszabály a kiskorúakat védte az LMBTQ-tartalmaktól, ám hiába a megnövekedett veszély, most úgy néz ki , mégis visszavonják azt.

A „jogvédők” persze már a megalkotása után egyből beleszálltak a törvénybe, mondván, hogy „kirekesztő”, és „sérti a szólásszabadságot”.

Legnagyobb valószínűség szerint a litván igazságügy minisztérium a külső nyomás és a háborús helyzet miatt akarja módosítani a jogszabályt, hiszen az európai ország egyszerre van kitéve az orosz fenyegetettségnek és az atlantista zsarolásnak, így valóban nincsenek könnyű helyzetben. Erre enged következtetni az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése is, mely elmarasztalta a törvényt a „szabad véleménynyilvánításhoz való jog” korlátozása miatt. A nemzetközi bíróság azután érezte úgy, hogy bele kell szólnia egy ország belügyeibe, hogy a jogszabályt egy olyan könyv cenzúrázására használták (pontosabban csak ellátták egy figyelmeztető címkével), amely azonos neműek kapcsolatáról és házasságáról való részt tartalmazott – gyaníthatjuk, milyen kontextusban.

A litván igazságügy minisztérium egyébként saját maga alatt vágja a fát, ugyanis a litván társadalom még most is erősen normalitáspárti, 70%-uk például ellenzi az azonos neműek élettársi kapcsolatát is egy 2022-es felmérés szerint, ez pedig az egyik legmagasabb arány Európában.



Az ominózus könyv, melyet figyelmeztető címkével merészeltek ellátni. A belügyekbe avatkozó internacionális bíróság pénzbüntetésre is ítélte a litván államot

1. Újabb olvasónk futott bele zsidókkal kapcsolatos hirdetésbe a Facebookon. Azonban, ha már így esett, kedves olvasónk utánanézett, mi is az a Kabbala Magyarország.

Egy internacionális szervezet, mely mögött a Bnei Baruch Intézet áll, a Bnei Baruch Kabbala Akadémia pedig az érdeklődők számára biztosít képzési lehetőséget. A kabbalisták vezetője bizonyos dr. Michael Laitman, akinek saját oldala van – magyarul is



Olvasónk igencsak meglepődött, amikor a Facebook az alábbi oldalt ajánlotta neki hirdetés keretében (fotó: Facebook)

Olvasónk megtalálta Laitman 2019. júliusi, Izraellel kapcsolatos megnyilvánulását is, ahol úgy vélekedett , hogy „Izrael az általánosan jelen lévő, minden alapot nélkülöző gyűlölet miatt sodródott az összeomlás szélére”, de további bírálatokat is megfogalmazott az országgal kapcsolatban.

Az izraeli központú oktatási intézet a magyarországi Facebook-oldaluk tanúsága szerint a háborúban sem foglal állást, szemben például a Hit Gyülekezete uszító magatartásával.

Köszönjük olvasónknak az érdekes információkat!

hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is várja az ilyen és ehhez hasonló anyagokat, hamarosan pedig ismét belevágunk majd a progresszív világ kellős közepébe.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info