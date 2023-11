Extra :: 2023. november 26. 19:51 ::

Túl a Vikingeken - a germán szellemről a Duo Gladiiban

Odin, Thor, Loki… Megannyi ismerősen csengő, mégis lényegileg ismeretlen név. Az őket egykor tisztelő ősi germán népek – gótok, gepidák, langobardok, kvádok, bajorok, szászok, normannok… – az európai kultúra és civilizáció legfontosabb építőkövei közé kerültek, ahogyan a mai, elődeikhez kevéssé méltó germán nyelvű európai országok – Németország, Anglia, a különböző skandináv államok – is központi szerepet töltenek be a világ dolgainak alakításában. A legújabb Duo Gladiiban annak járunk utána, miben is áll az eredeti germán genius, és mit tanulhatunk a germánság által egykoron képviselt tradicionális szellemiségből – áll a lapszámismertetőben, alább a folytatás.

A germán népek múltja a mítoszok homályába vész, de arról azért tudhatunk, hogy távoli, északi területekről származtak el. Megjelenésük megrengette a Római Birodalmat, amelynek aztán részben támaszaivá váltak, a kora és érett középkori germán királyságok és birodalmak pedig egyenesen a római szellem továbbvivőivé, a tradicionális, középkori Európa szellemének megalapozóivá lettek.

Az írások tematikája az ókort megelőző skandináviai népek különleges, szakrális művészetétől a keltákkal és rómaiakkal viaskodó germán törzseken és a korai középkor germán királyságain át az Európa nagy részét megsarcoló vikingekig/normannokig ível. Eközben felölelnek számos olyan szellemi szempontból is meghatározó kérdést, mint az ősi, északi kozmológia, a germán vallás és mitológia, a hadi beavatások, a germán népek krisztianizációja és bizonyos mítoszok napjainkig való továbbélése.

Jelen lapszámban – tartalmát lásd lentebb – is olvashatóak lesznek a tematikához nem kapcsolódó írások, a HVIM közleményei, a mozgalom legfontosabb eseményeinek krónikája, zenei, könyv- és filmajánlók. Néhány írásban pedig napjaink egyik legégetőbb frontvonala, az LMBTQP-lobbi vidékére is elkalandozunk. Külön említésre érdemes Julius Evola hegymászásról szóló, magyar nyelven első ízben megjelenő egyik írása, amelynek közlését a Suhajda Szilárd halálát követő méltatlan, kispolgári vita miatt is szükségesnek tartottuk.

A III. évfolyam 2. szám tartalma:

Kolonits László: Hyperboreusok ivadékai. Gondolatok a korai germánokról

Barcsa-Turner Gábor: Európaiságunk az identitásaink, a klímaváltozás és a háborúk fényében

Julius Evola: A rassz és a hegy /Ford.: Cornelius/

Tóth András: Liturgia és insania sacra. A hadi beavatások típusai a Mithras- és Wotan-kultuszban

Gustav Neckel: A nők helyzetéről a germán ókorban /Ford.: Németh Bálint/

D. Fekete Balázs: A germán királyságok születése

Gallina József Zsolt: Izlandi viking kalandtúra

Fr. Ulrikus: A germánok és a kereszténység

Tőkés Szofi: A progresszió dekonstrukciója

Dr. Szabó Attila István: Buzi-propaganda

John Morgan: In Memoriam Cologero Salvo /Ford.: Boór Tamás/

HVIM: Követeljük az antifa támadások csírájában való elfojtását és felszólítunk mindenkit az önvédelemre! /Közlemény/

HVIM: 1956 – Ruszkik haza! 2023 – Jenkik haza! /Közlemény/

HVIM: Csak a szigorított törvények védhetik meg a gyermekeket az „érzékenyített” tanároktól /Közlemény/

HVIM: A magyar rendőrség titkosszolgálati módszerekkel segíti az LMBTQP-lobbistákat? /Közlemény/

Vármegyés Krónika. 2022. december – 2023. február /Összeáll.: Molnár Máté/

Tóth András: „Kimért sors közelít”. Az északi című film vallástörténeti aspektusai

Szellemi ajánló

Zene – LESZ LESZ LESZ. A legszebb tizenkét magyar irredenta dal /Éliás Tamás/

Könyv – Lewis, C. S.: Narnia krónikái /Brunner Balázs/

Film – Vikingek /Kónya Dorka/

Film – Szikora János: Hadik /Király Dávid/

Film – Médiavadász: Már csak két hét. A Covid-járvány valódi története /Kolonits László/