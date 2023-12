Extra :: 2023. december 3. 16:52 ::

Irodalomterápia queereknek - Heti progresszió (CCIX. rész)

Ismét eltelt egy hét, amely egyben a Heti progresszió egy új részét is eredményezi. A hetiprogresszio@protonmail.com-ra küldött leveleket és anyagokat ezúton is köszönöm és akkor vágjunk is bele az év utolsó hónapjának első Heti progressziójába!

3. Kanada is tovább halad az „örök boldogságot” kínáló progresszió útján, ezúttal egy úszóversenyt sikerült „méltó módon toleránsra” változtatni . Sikerült ugyanis 13 éves lányokkal összeereszteni egy 50 éves „nőként” élő férfit.

Az eset múlt hétvégén történt a Torontó melletti Markham Pan Am Centerben, ahol a Richmond Hill Aquatic Center a szokásos őszi úszóversenyét tartotta.



Gondolom a "hölgy" is szereti a toleranciát. Nos, benne egy csepp sincs (forrás: vaticancatholic.com)

Az 50 éves Nicholas J. Cepeda, vagy ahogy most hívják, Melody Wiseheart úgy tudott csatlakozni a versenyszámhoz, hogy „valahogyan” az érintett úszócsapat, az Orangeville Otters Swim Klub tagja lett. Ezt követően – gondolom a „tolerancia” jegyében – versenyzett a fiatal lányok ellen, nyilván örült a magamutogatás lehetőségének és az igazságtalan erőfölényének.

2. Nem a rovatban, hanem külön publicisztikában írtam a Marvel’s Spider-Man 2 problémáiról és ismét napvilágot látott egy hír, amely ráadásul az egyik olyan mellékküldetésről szól, amit én is megemlítettem az írásban.

Rangos díjra jelölték a játék „Graffiti Trouble” mellékküldetését „egy siket karakter pontos és hiteles ábrázolásáért” a GAconf Awards-on a Legjobb Reprezentáció kategóriában . Tudják, ez az a küldetés, ahol egy süketnéma kislánnyal kell graffitizni, vagy ahogyan a játék hívja, „művészkedni”.

A készítők a hanghatások lefojtásával igyekeznek bemutatni, milyen lehet süketként élni a forgalmas és hangos New Yorkban, ami egyrészt jó ötlet, másrészt meg egyáltalán nem illik a játékba. Ahogy már múltkor is leírtam, természetesen nem a süketnémákkal van a bajom, sőt, azzal sem, ha szerepelnek a Pókemberben, de ha már, akkor mondjuk lehetett volna úgy beleszőni őket a cselekménybe, hogy annak legyen is értelme és érdemben vigyék előre a történetet (megvédeni őket a rosszfiúktól, stb.), vagy legalább adjanak valami komplexebb mellékszálat. Mivel ez nem történt meg, a reprezentáció inkább hat valami oda nem illő kötelező erőlködésnek, semmint tényleges reformnak.



A játék világába egyáltalán nem illeszkedő mellékküldetés (forrás: nichegamer.com)

Mindenesetre a rangos díjak döntéshozói nem így értékelték és igazából örülhetünk, hogy legalább nem valami LMBTQ-témát jelöltek helyette (ebben is bővelkedett az ominózus játék). Meg is lepődtem kissé.

1. Mindeközben Magyarország is igyekszik felzárkózni a „jobboldaliság” terén, szerencsére újabb terheket adhatnak le magukról a hazai queerek, ugyanis „irodalomterápiás csoport” indul számukra Budapesten, a nyolcadik kerületi Közkincs Könyvtárban . A résztvevők „közelebb kerülhetnek ahhoz, kik ők valójában”, de az ötalkalmas program során „nehézségek és örömök” is megoszthatóvá válnak.



Épül a konzervatív Magyarország! (fotó: Facebook)

Az irodalomterápia amúgy egy olyan folyamat, ahol a tárgyalt szövegek segítségével tudunk kapcsolódni saját érzelmeinkhez és másokéhoz is. Ebben az esetben természetesen kortárs fércművekről van szó (elbeszélések, versek, stb.), amelyek LMBTQ-tematikában fogantak.

Fokozódik az LMBTQ-emberek „elnyomása” idehaza, ez már kész fasizmus!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info