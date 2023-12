Extra :: 2023. december 17. 17:57 ::

A nehezen emészthető hazugság

Mint ismert és mi is alaposan körüljártuk, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi ígérete ellenére nem vétózta meg az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával. Holott előtte magabiztosan nyilatkozott, hogy így fog tenni, ehhez képest Olaf Scholz német kancellár kérésére inkább "kiment kávézni".

Nyilván önmagában kiemelni egyik vagy másik kommentet, mit a Facebookon vagy bárhol máshol írnak, nincs értelme, ám én most mégis ezt teszem. Léteznek a közösségi médiában különféle csoportok, ahol Orbán Viktort úgy kezelik, mint valami hőst, aki hibátlan és "megment minket". Egy ilyen csoportból született mégis az alábbi vélemény:

Ha valaki nem követné a magyar belpolitikát és Orbán Viktor manőverezéseit, azt gondolhatná, hogy itt most valami irdatlan nagy árulást követett el, ami példa nélküli. Csakhogy a helyzet az, hogy az elmúlt évekből temérdek mennyiségben tudnánk citálni hasonlókat, amikor teljes mértékben mást tett, mint amit korábban hirdetett. Akár Ukrajna esetében is, de gondoljunk csak az Oroszország ellen megszavazott szankciókra is, amelyekről "nemzeti konzultációkat" tartott, ám ettől függetlenül simán megszavazta Brüsszelben az összeset is. Most is "konzultál" ezekről a kérdésekről... Egészen konkrétan a 8. kérdés szól Ukrajna EU-tagságáról.

Nem az a kérdés tehát, hogy Orbán Viktor teljes mértékben hülyének nézi-e a saját híveit is, mert az vitán felül áll. De vajon mikor jöhet el a pillanat, amikor ennek meg is fogja inni a levét?

L. J. - Kuruc.info