Novák Előd: Jobbik-emléktalálkozót is szervezek

Jobbik-emléktalálkozót is szervezek a június 9-i, a párt számára végzetes választások után, hiszen, bár még néhányan élősködnek a Jobbik utolsó parlamenti ciklusának állami támogatásán egyfajta hullarablóként, a gyászbeszédet elmondhatjuk. De nem a nemzeti radikalizmust temetjük, pusztán az elvtelenséget, az árulást - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A MIÉP-emléktalálkozón egy asztalhoz ült a rendszerváltás utáni nemzeti radikalizmus eddigi három pártja, a MIÉP, a Jobbik és a Mi Hazánk alapító elnöke: Horváth Lajos, Kovács Dávid és Toroczkai László, akik mindhárman a MIÉP politikusai voltak. Kovács Dávid a Jobbik történetének legtehetségesebb elnöke volt, de sajnálatos visszavonulása ellenére is 20% feletti eredményt tudtunk elérni a 2014-es országgyűlési választáson akkor még nemzeti radikális pártként, s bizony lett volna további növekedési lehetőség is.

A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézzek az egykor nevében is jobboldali, a Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult párt Alapító nyilatkozatából: a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit láttuk, amikor képesek voltak Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében. Jó volna, ha a Jobbik eldöntené végre, hogy fiú-e, vagy lány, bár azt látjuk, hogy mindent és az ellenkezőjét is képesek képviselni.

Egy színtelen, szagtalan, karakterét vesztő párttá váltak – na ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyegforgatással szembeszálltak a Jobbikban. 2016-ig én is alelnök voltam, s akkor végül a párt máig egyetlen vétózott alelnökjelöltje lettem, mert Vona Gábor az elvtelen néppártosodás, a minden áron való hatalomra kerülés kerékkötőjét látta bennem, s ebben igaza is volt…