Geopolitikai és ideológiai zűrzavar a holopláza falára kivetítve

Az alábbi írás a Nacionalista Zóna Telegram-csatornáján jelent meg.

Az elmúlt időszakban valakik felfújtak egy "Szabad Palesztinát - Free Gaza"-feliratot a soha el nem készülő, milliárdokat elnyelő, fideszes holokausztpláza, a nyolcadik kerületi Sorsok Háza egyik betonfalára. A félreértések elkerülése okán, a felirat végére odabiggyesztettek egy jókora sarló-kalapácsot is. (A közelben van a Gólya nevű antifa-komcsi koszfészek, ahol a kommunista kurdokat is imádják, tehát...) A történetnek itt még nincs vége, hiszen pár napja szorgos kezek jókora piros átsatírozással tették helyre a sarló-kalapácsot.

Mindenesetre nyilván nem véletlen a helyszín kiválasztása.



Felirat, ahogy az antifák készítették...



...majd a korrekt átalakítás után

Az egész történet lehetne csak egy a nem kevés összefirkált fővárosi fal közül, mégis sokkal többet üzen ez az egész történet.

A szélsőbalosok szemében Izrael egy imperialista, elnyomó állam. Ráadásul a palesztinok között van több vállaltan kommunista brigád, akikkel nyilván elvtársi szolidaritást vállalnak a kései Lenin-fiúk. Ugyanakkor a széljobbon is sokan szimpatizálnak a palesztinok ügyével, kik anticionista alapállásból, kik az USA vezette unipoláris világrend újabb koporsószegét látják bennük, kik valamiféle iszlám vs. ateista erők elgondolásból.

Nézzük Izraelt. A jobboldal újdonsült cionistái, Robert C. Casteltől, és a neok(h)on irányzattól elszédülve, támogatják a zsidó államot. Még a sosem volt zsidó-keresztény civilizációt védelmező bástyának is képesek látni őket, mások csak egyszerűen bólogatnak, mint a kiskutyák, ha Szijjártó Petike, vagy valamelyik másik fideszes potentát mond valamit. Ugyanakkor a szélbal/balliberális oldal jókora része is Izrael mellett áll ki (nézze csak meg bárki az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal homlokzatát!), nem kell ecsetelni, hogy itt bizony sokan hitsorsosok, vagy konkrétan családilag érintettek az izraeli mindennapokban.

Így tehát közel sem egyszerű a képlet, ha valaki egyértelmű vonalakat akarna felrajzolni. A széljobb egy része a kommunista antifákkal volna egy platformon? A balliberálisok végre egymásra találtak a jobboldallal? Egyik sem valószínű, még ha mindegyikre lehetne most erőltetett példákat hozni.

Inkább arról van szó, hogy egy rettenetesen bonyolult geopolitikai képletet próbálnak meg egyesek fekete-fehérre egyszerűsíteni (nem először...).

És hogy mi a tanulság? Bonyolult, zavaros világban élünk, de egy biztos: a sarló-kalapács mindig át lesz húzva!