Egy hölgy – a tudtán kívül, profi módon – szabadul meg egy kerékbilincstől… A történethez tartozik, hogy épp folyamatban volt a felhelyezés, vagyis a közteresek felrakták a bilincset a kocsira, meg a büntit is rátették a szélvédőre, de matrica nem volt. Visszamentek a kocsijukhoz pár autóval feljebb a következő bilincsért, mert gondolom, az előtte parkolóra is akartak rakni. (Látszanak is, amikor már elindult a BMW-s). Pont ekkor ért az autójához a BMW-s hölgy, és nem észlelte a bilincset, csak a büntit a szélvédőn. Elindult, szerintem azt hitte, hogy a padka miatt indult nehezen a jármű. Nem tudtam szólni neki, mert gyerekkel voltam, így inkább felvettem, mi lesz. Ez lett!