Most pedig essünk is neki a heti adagnak!

3. Azt hiszem, a 2010-es évek Star Wars-folytatástrilógiáját – vagy legalábbis annak legutolsó részét – mindannyian szeretnénk elfelejteni. A megannyi rossz megoldás mellett volt egy fekete karakter, Finn, aki rohamosztagosként otthagyta az Első Rendet és csatlakozott a lázadókhoz.

A John Boyega által játszott karakter szánalmasan érdektelen volt, de a színész szerint persze erről is a rasszizmus tehet, mondván a Star Wars túlságosan rákoncentrál a fehér karakterekre.

Így nyilatkozott erről nemrég:

Hadd mondjam azt, hogy a Star Warsnak mindig is volt egy olyan beütése, hogy ez a 'legfehérebb', elitista terület a popkultúrában. Ez a franchise annyira 'fehér', hogy annak mindig komoly jelentősége volt, ha egy fekete szereplő feltűnt benne. Azon mindig lemérhető, hogy ez kivételes dolog, amikor egy Star Wars-rajongó valami olyasmit próbál fejtegetni, hogy 'Nos, volt nekünk egy Lando Calrissianunk és Samuel L. Jacksonünk'. Ez olyan, mintha valaki azt ecsetelni, hogy jé, mennyi csokidarabka van a csokis sütiben. De hát ember, abban jól szétszórták őket! […] Azt még elfogadják az emberek, hogy a legjobb havert játsszuk valamiben, de amikor már a hőseiket érintjük, amikor mi leszünk a főszereplők, amikor mi tapossuk ki az utat, akkor már 'ó, te jó ég, ezt már túltolják!'

Ebből a nyilatkozatból egyértelműen megmutatkozik, hogy ezeknek a BLM-fanatikusoknak már semmi sem elég. Ha a fél karodat odaadod, nekik a másik is kell. Persze erről az IGN Hungary láthatóan másként vélekedik, és igazat ad a fehérek felé kirekesztő Boyegának, valamint siratja a „sokszínű” Az akolitus őrületesen nagy bukását is.

2. A Far Cry-széria negyedik epizódja a Himalája körül elterülő képzeletbeli országba, Kyratba kalauzolt minket, ahol az állam vezetőjével, a nárcisztikus, őrült Pagan Min kiskirállyal kellett megküzdenünk.

A játékban törzsi motívumok is szerepet kapnak, a meztelenkedés is előfordul a Far Cry 4-ben. Az egyik küldetést adó nő például fedetlen keblekkel szerepelt a monitorunkon, a héten viszont kapott egy frissítést a játék, ahol már szövetmelltartót viselt.