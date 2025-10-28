Extra, Videók :: 2025. október 28. 19:42 ::

Az amatőr terroristanők által inzultált SS-egyenruhás halloweenező teljes története

A botrányos eset néhány napja történt a Georgia állambeli Athens belvárosában, ahol egy szimpatikus fiatalember békésen halloweent ünnepelt a kedvenc egyenruhájában, amikor egy antifa fúriahorda szó szerint lerohanta, és durván bántalmazni kezdte, pusztán azért, mert nem egyezett az elképzelésük az éppen aktuális divatirányzatról.

Először csak két nőimitátor debella lökdöste, de aztán előkerült a szokásos fehérlovag-komplexusos tipikus szójafiú is, aki mindig a „gyengébb nem” megmentésére siet, ha kell, ha nem.

Csodálatra méltó az áldozat hidegvére:

Ez a lincsjelenet elborzaszt minden jóérzésű embert:



Trump Amerikájában az áldozatot tartóztatták le, mert védekezés közben egy söröskupával reflexből képen találta az egyik agresszort



A gojüldözésre szakosodott egyik zsidó X-fiók Kenneth Leland Morganként azonosította



„Fuck nazis. Az vigasztal, hogy a kis fehér fiú börtönben ül az SS-egyenruhájában és vörös karszalaggal.” Ez a tetkós-piercinges fehér selejt szitokszóként használja a négerek körében dívó „kis fehér fiú” kifejezést. Nyilvánvalóan egy potenciális vagy valódi iszapcápáról van szó

Kenneth Morgan pórul járt támadója így meséli el a történteket: „Miután megittam egy sört, 10 percig kint ültem a bár előtt a barátaimmal, mielőtt a zsidó barátom észrevette a férfit teljes náci egyenruhában, horogkereszttel ellátott piros karszalaggal. Kiabálásba keveredtek, csak ő és két nála kisebb nő. Felálltam és beavatkoztam, a testemet blokádként használva, hogy megakadályozzam, hogy bejöjjön a bárba. Lenyúltam, hogy letépjem a karszalagot, mivel ez az azonosító tényező, amely a katonajelmezt a gyűlölet elfogadhatatlan megnyilvánulásává változtatta.”

Ha a méretes hátsóján maradt volna, és nem kezd el hősködni csak azért, mert a zsidó barátjának nem tetszett a szvasztika, akkor megúszta volna a kéretlen orrplasztikát.

Az incidens az X és a 4chan közegében is hullámokat kavart, az előbbi videók sokmilliós nézettséget generáltak, a bántalmazott és ártatlanul meghurcolt SS-modell érdekében kibontakozó szolidaritási kampányba pedig az amerikai nacionalista szcéna befolyásos véleményvezérei közül is többen bekapcsolódtak.



Jake Shields (balról) egykori ötszörös világbajnok harcművész, politikai kommentátor: „Ugyanezt csináltam 25 évvel ezelőtt, és aznap éjjel ötször verekedtem. Fura volt, hogy az emberek ennyire kiakadtak, pedig halloween volt. Három másik fickóval voltam, és tudtak verekedni, úgyhogy durva éjszakájuk volt azoknak, akik keresték a bajt”



Leonarda Jonie humorista: „A nők szó szerint kurváknak, a férfiak sorozatgyilkosnak öltözhetnek, de halloweenkor nácinak öltözve húzzuk meg a határt? Az emberek olyan kibaszottul agymosottak. Tudja valaki, hogy honnan szerezte az egyenruhát, és honnan szerezhetnénk még hatmilliót?”



Harrison H. Smith, Alex Jones Infowars csatornájának szerkesztő-műsorvezetője: „Rosszabbul bánnak vele, mint egy zsidóval a náci Németországban.”



Morgan Ariel nacionalista, keresztény kulturális kommentátor, „Jézus Krisztus nőstényoroszlánja”, divattervező: „Mindannyiunknak náci jelmezbe kell öltöznünk halloweenre, és trollkodnunk kell a kormányunknak. Képzeljük el, ha százezren megtennénk. Hősies lenne. Csak hadd háborogjanak.” (Az ilyen és hasonló megnyilvánulásai miatt egy izraeli-amerikai mesterlövész nemrég halálosan megfenyegette a X-en, de hiába jelentette fel, az FBI és a rendőrség a füle botját sem mozdítja, sőt még az illető X-fiókját sem törölték.)



Paul Miller, a thai boksz egykori amerikai és világbajnoka, GypsyCrusader álnéven politikai kommentátor: „Ahogy hallottam, ezt a bátor fiatalembert letartóztatták. Szeretnék segíteni próbálni neki, ha el tudom érni. Segítenünk kell neki közösségként”

Kenneth Morgan performanszával kapcsolatban szinte az egyedüli jelentősebb disszonáns hang jobboldalról Nick Fuentestől származott, akiről köztudott, hogy betegesen féltékeny mindenkire, aki akárcsak 15 percre elrabolja tőle a szerinte kizárólag őt megillető közfigyelmet. Az Amerika-firster (groyper) fiatalság mesztic véleményvezérének kétségtelenül komoly érdemei vannak a zsidókérdés folyamatos napirenden tartásában és a korosztályához tartozók felvilágosításában, időnként azonban elgaloppozza magát. Most például azzal, hogy ostobának titulálta Kenneth Morgant, főleg pedig azzal, hogy szerinte „nincs semmi, aminek (az SS-egyenruhánál) kevesebb lenne az aurája”.



Fuentes (balról) a szokásos „aurás” szerelésében. Nem csoda, hogy ő az incelek bálványa. Mint tudjuk, similis simile gaudet, és hozzájuk hasonlóan neki sem volt még (barát)nője 27 éves létére. Ezért csúfolják őket gaypereknek



Egy nácit alakító, szvasztikát viselő fekete fickónak van „aurája”, de egy halloweenkor náci egyenruhát viselő szőke, kék szemű fehér kölyöknek nincs



Hugo Boss tervezte a Führer és az SS egyenruháját is. Kár, hogy Fuentes szerint nincs aurájuk



„Aura” kontra aura. De gustibus non disputandum?

Paul Miller és mások összedobták Kenneth Morgan számára az óvadékot, aki így kijöhetett a tömlöcből, hogy végre eljusson abba a nosztalgiapartiba, ahová eleve is tartott, amikor az antifa csürhe megtámadta:



Kenneth Morgan köszönetet mond mindenkinek a szolidaritásért és az adományokért

Történelmileg divatos – Paul Miller, akinek a felmenői között állítólag cigányok is vannak, innen a „cigány keresztes vitéz” álneve, a Hugo Boss márkát reklámozza. Ha általában ilyen lenne a rokonsága, sokkal könnyebb lenne velük az együttélés:

Az eset lecsengéseként általános vélemény a kommentelők között, hogy jellemző módon most is fiatal fehér nők kezdték a balhét azzal, hogy antifát játszottak, ahogyan ők vitték a prímet az utóbbi évtizedek számos társadalmi anomáliájában is, a harmadik világbeli migránsok ajnározásától (refugees welcome) kezdve George Floyd és a BLM hisztérikus támogatásán át az egyetemi és internetes cenzúrakultúra (cancel culture) erőltetéséig, és ők a fehérférfi-ellenes DEI-praxis legfőbb haszonélvezői is (néger nőtársaikkal együtt).



Mindig a nők és főleg a fiatalok voltak a párt legvakbuzgóbb hívei, a szólamok benyelői, a műkedvelő kémek és az eltérő vélemények kiszagolói

GI