Extra :: 2026. március 26. 11:20 ::

Csak a szokásos liberális celeb álszentség

Amy Schumer amerikai "humorista" és liberális aktivista régebben a méretes túlsúlyáról is híres volt, meg az ehhez kapcsolódó "testpozitivista" szövegéről. Hogy ő így érzi jól magát, meg minden test ugyanolyan szép, és aki ezt nem hiszi el, az fitnesznáci. Aztán kiderült, annyira mégsem érezte jól magát fotelbálnaként...

Nemrég szedni kezdte a Mounjaro nevű fogyasztógyógyszert (mert azért a konditerem és a futópálya még mindig túl fasiszta voltak neki) és a túlsúllyal együtt eltűnt a testpozitivitása is, sőt a dagadt képeit is törölte Instagramról, és azon lelkendezik, hogy megszűntek a fájdalmai. Szóval csak a szokásos liberális celeb álszentség... - írja a Gerilla - Franciaország.