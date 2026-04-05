Extra :: 2026. április 5. 19:56 ::

Pigmenthibás plakátok - Heti progresszió (CCCXXIX. rész)

Húsvét vasárnap sem maradunk Heti progresszió nélkül, úgyhogy ezennel ünnepélyesen meg is nyitom 2026 áprilisának első rovatát.

3. Tovább fertőzi a videójátékokat az LMBTQ-lobbi, 12 év után ugyanis hivatalossá válik a World of Waracraft világának „rajongói Pride-eseménye”.

Egy rajongói projekt nyújtja ugyanis a fejlesztőknek az alapötletet a megvalósításhoz. A Running of the Trolls eseményt a Warcraft Cares csoport szervezi, amelyben a játékosok új karaktert kreálnak, majd a Warcraft világában futkároznak, miközben adományokat gyűjtenek a lobbi számára.



Nyílván "szegényesebb lenne" a Warcraft világa a Pride nélkül (fotó: Warcraft Cares)

A rendezvény alapítója két éven át tárgyalt a fejlesztő Blizzarddal, hogy a „futás” hivatalos event legyen, ennek lesz meg a „gyümölcse” idén júniusban, tehát az idei Pride Hónap alatt.

A hivatalos esemény neve Darkspear Dash lesz, ahol a játékosok minden szerveren csatlakozhatnak a Darkspear trollokhoz, hogy ünnepeljék az „elfogadást és a sokszínűséget”.

A PC Guru mindezt a fertőt „pozitív tradíciónak” és „szimpatikus lépésnek” nevezi, szóval ne legyen kétségeink, noha az LMBTQ-lobbi valamelyest visszaszorulóban van a játékiparban, bőven akadnak még hibás fogaskerekek a rendszerben.

2. Keresztény ország vagyunk, így nálunk húsvét van, Karácsony Gergely mégsem akar lemaradni a zsidók előtt hajbókoló kormány mögött, így „boldog és békés” pészahot kívánt a magyarországi zsidóknak.

Gergő! Amíg te békés pészahot kívánsz nekik, tudod hol nincs béke? Például a Közel-Keleten az Izraelnek is nevezett vérgőzös terrorállam miatt. Szerintem erről kellene inkább írogatnod.



A főpolgármester sem akar lemaradni a Fidesz mögött a zsidó közösségek kiszolgálásában (forrás: Karácsony Gergely/Facebook)

1. Az alábbi képeket olvasónk rögzítette a Debreceni Egyetem Klinikai Központban, a téma pedig aktuális, hiszen az egészségügyi dolgozók bántalmazásáról szól, ma is olvashattunk már ilyenről portálunk hasábjain

A bántalmazásokat természetesen 99%-ban cigányok követik el magyar dolgozók ellen, ezért is küldte olvasónk azzal a kérdéssel a levelet, hogy mi a hiba a képeken?



Hiába hívják fel fontos témára a figyelmet ezek a plakátok, mégis hibásak és félrevezetőek

Nyilván mindenki azonnal rávágná a helyes választ, de azért ide írom: a plakátok félrevezetőek, hiszen a bántalmazó alak fehér bőrszínnel rendelkezik, pedig barnára kellett volna szerkeszteni, így a felhívás álszent, nélkülözi a magyar rögvalóságot.

Ezúton is köszönöm a hasznos küldeményt!

Viszont ennyi lett volna mára, egy hét múlva – az országgyűlési választások napján – találkozunk.

Addig is áldott húsvétot mindenkinek!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info