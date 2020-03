Kultúra :: 2020. március 20. 07:40 ::

A spanyol kormány elrendelte az összes szálloda bezárását

A spanyol kormány elrendelte az összes szálloda bezárását az országban az új típusú koronavírus okozta járvány miatt - idézték hírügynökségek a kabinet által kiadott rendeletet péntekre virradóra.

A hét végén bevezetett szükségállapottal összhangban szállodák, vendégházak, kempingek és másfajta szálláshelyek nem fogadhatnak turistákat. A hatóságok legfeljebb egy hetet adtak nekik a bezárásra, mindössze a biztonsági és karbantartást végző személyzet maradhat. Csak olyasfajta kereskedelmi szálláshelyekre nem vonatkozik az intézkedés, ahol huzamosabb ideig vagy állandó jelleggel tartózkodnak vendégek, de ott biztosítani kell számukra a megfelelő védelmet és elszigeteltséget.

Az intézkedés mintegy 12,5 ezer szállodát érint országszerte. Tavaly 343 millió volt a spanyol kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma. A koronavírus miatt azonban az elmúlt hetekben jelentősen megcsappant az idegenforgalom a világ negyedik, járvány által leginkább sújtott államában, amely Európában másodikként Olaszországot követi a fertőzésnek való kitettségben. Az első beteget január 31-én azonosították, és csütörtök estére - nem egészen két hónap leforgása alatt - 18 ezerre nőtt a koronavírus fertőzöttjeinek száma. Több mint 830-an haltak bele a kórba.

Az országban szombaton vezettek be a lakosok szabad mozgását is korlátozó szükségállapotot 15 napra, de az intézkedés meghosszabbítható. Az állam egész területén felfüggesztették az oktatást az óvodától az egyetemig, minden sport- és kulturális rendezvény megtartását befagyasztották, továbbá elrendelték a vendéglátóhelyek bezárását is. Spanyolország kedden zárta le a szárazföldi határait, megakadályozandó a koronavírus terjedését.

