Rendezői interjúk, Kuroszava-előadás: online rendezik meg a Japán Filmfesztivált

Február 8-tól izgalmas bemelegítő programokat, köztük rendezői interjúkat, Kuroszava-előadást és beszélgetéseket is kínál a JFF Online Japán Filmfesztivál, amelyet február 14. és 27. között rendeznek meg.

A szervezők közleménye szerint a filmfesztivál honlapján február 8-tól 18 film alkotóinak videóüzenete lesz elérhető.

Ingyenes online előadást is láthatnak az érdeklődők Kuroszava Akira A vihar kapujában című klasszikusáról, amely annak idején elnyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját. Az 1950-es alkotást Varró Attila filmelmélet- és filmtörténet-oktató filmelméleti szemszögből vizsgálva illeszti be a Kuroszava-életműbe, de kitér filmes utóéletére, a különféle remake-ekre is. Vihar Judit irodalomtörténész, műfordító pedig - saját fordítói tapasztalatait is felhasználva - a film alapjául szolgáló két Akutagava Rjúnoszuke-novellát, A vihar kapujábant és A bozótmélybent veszi górcső alá. Az előadást követően a nézők online tehetnek fel kérdéseket az előadóknak.

Február 19-én A szumó útja - Akik a szamurájok nyomdokába léptek című dokumentumfilm apropóján Tóth Attila volt szumóbirkózóval Máté Zoltán japanológus beszélget online. Tóth Attila Japánból, élőben jelentkezve saját tapasztalatait, étrendjét, edzésterveit és a hivatalos mérkőzéseket bemutatva enged bepillantást a szumóbirkózók megannyi rituáléval és szabállyal rendelkező hagyományába.

A filmfesztivál ideje alatt, február 14. és 27. között, két film alkotóival láthat videóinterjút a közönség. Az Arisztokraták rendezőnője, Szode Jukikó a mai japán nők életéről beszél. Az alkotó filmje osztálykülönbségek vibráló ábrázolásán keresztül tárja elénk a szomorú valóságot. A programban szereplő Ito című film megindító mese egy, a korlátai közül kitörő fiatal lányról és a családi kötelékek fontosságáról, miközben bepillantást nyújt a tokiói szubkultúra sajátos elemeként létező "maid cafe" kultúrába is. Az interjúban Jokohama Szatoko rendezőnőt és Ren Komai színésznőt ismerheti meg a közönség.

A fesztivál ideje alatt az esemény weboldalán minden nap elérhető húsz japán alkotás, amelyeket a lejátszás gomb megnyomását követően 48 órán keresztül akár többször is újra lehet nézni választható magyar vagy angol felirattal.

További részletek a Japán Alapítvány honlapján érhetők el.

(MTI)