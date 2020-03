Koronavírus :: 2020. március 23. 07:57 ::

Hongkongi lap: a tünetmentes fertőzöttöket bele sem számítják a kínai statisztikába

Az összes Pekingbe tartó nemzetközi repülőjáratot más kínai városba irányítják át hétfőtől, hogy csökkentsék a kínai fővárosra nehezedő terhet, melyet a nagy számú beutazó egészségügyi szűrése és karanténba helyezése jelent.

Pekingben vasárnap 10 új külföldről beérkező fertőzöttet regisztráltak, az egy napon belül beutazó fertőzöttek száma pedig március 18-án érte el a csúcsát a kínai fővárosban, amikor 21 embernél mutatták ki a koronavírus okozta fertőzést. A Kínai Polgári Légiközlekedési Felügyelet ezért hétfőtől kezdve az ország 12 másik városának repülőtereire irányítja át a Pekingbe irányuló nemzetközi járatokat.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság mindazonáltal hétfőn arról számolt be, hogy vasárnap ismét csökkent a napi új esetek száma Kína szárazföldi részén. A bizottság jelentése szerint vasárnap éjfélig 39 újabb fertőzöttet diagnosztizáltak, szemben az egy nappal korábbi, 46 új beteggel. A vasárnap regisztrált új fertőzöttek mindegyike külföldről utazott be az országba, a behozott esetek száma ezzel 353-ra emelkedett. A beutazók közül sokan külföldön dolgozó vagy tanuló kínai állampolgárok. Pekingen kívül Sanghajban és a dél-kínai Kantonban (Kuangcsou) is az összes nemzetközi járaton beérkező utasra kiterjesztették az egészségügyi vizsgálatot, amelyet korábban csak a járvány által súlyosan érintett országokból beutazóknál alkalmaztak.

Vuhanban, a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén már ötödik napja nem jelentettek egyetlen újabb fertőzöttet sem, ezért a hatóságok már csak a január 23-án vesztegzár alá helyezett város központi részén nem enyhítették a készültségi fokozatot.

A hivatalos adatok szerint Kína szárazföldi részén vasárnap éjfélig 81 093 fertőzöttet regisztráltak, a vasárnap történt 9 halálesettel pedig az elhunytak száma 3270-re emelkedett.

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap azonban titkosított kormányzati dokumentumok alapján arról számolt be, hogy február végégig több mint 43 ezer tünetmentes fertőzöttet azonosítottak Kínában, akiket nem számoltak bele az összesített esetszámba. A tünetmentes fertőzötteket, akiknek a járvány terjedésében betöltött szerepe máig tisztázatlan, Kínában ugyanakkor szintén karanténba helyezték, és orvosi megfigyelés alatt tartották. A kínai kormányzat február 7-én módosította úgy a fertőzöttek nyilvántartására vonatkozó irányelveket, hogy a tünetmentes eseteket nem adják hozzá az összesítéshez, de ezt követően is elvégezték a vírustesztet mindazoknál, akik kapcsolatba kerültek igazolt fertőzöttel. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezzel szemben a pozitív vírustesztet tekinti a fertőzött esetek egyetlen kritériumának, függetlenül attól, hogy jelentkeznek-e tünetek az érintettnél vagy sem. Dél-Korea a WHO irányelvét követi, míg az Egyesült Államokban és Olaszországban például nem végzik el a vírustesztet olyanoknál, akiknek nincsenek a fertőzésre jellemző tüneteik - kivéve az egészségügyi dolgozókat, akiknél magasabb a fertőzés kockázata. A SCMP szerint a tünetmentes esetek tesztelése lehet a magyarázata annak, hogy Kínában és Dél-Koreában az adatok alapján sikerült megfékezni a vírus terjedését.

(MTI)