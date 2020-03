A hír szerint még a Rikers-szigeten kaphatta el a fertőzést, ott ugyanis már nagyjából 40 rab elkapta. A Wende börtönből nem válaszoltak az Independent megkeresésére, ahogy Donna Rotunno, a férfi ügyvédje sem reagált semmit.

A Szerelmes Shakespeare című film Oscar-díjas producere egy 2013-ban és egy 2006-ban elkövetett bűncselekmény, szexuális erőszak és szexuális kényszerítés miatt kapott 23 év börtönt. Egyik áldozata egy színésznőjelölt, a másik egy produkciós asszisztens volt. Weinstein ügyvédjei korábban jelezték, hogy megfellebbezik az ítéletet.

Egy újabb tárgyalás is vár az elítéltre, mivel jó eséllyel Los Angelesben is bíróság elé kell állnia szexuális bűncselekmények miatt. Itt két további 2013-as eset vádja miatt még 28 év börtönt kér rá az ügyészség. A Variety szerint ehhez azt is szeretnék elérni az ottani ügyészek, hogy addig szállítsák is oda az elítéltet, egy helyi börtönbe. A koronavírus-járvány terjedését korlátozó intézkedések, a bíróságok bezárása és az utazások felfüggesztése miatt azonban ez az egész per egyelőre valószínűleg csúszik.