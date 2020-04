Koronavírus :: 2020. április 15. 18:04 ::

Putyin bérre fordítható közvetlen állami segélyt ígért a vállalkozásoknak

Reklám





Közvetlen, vissza nem térítendő, bérezésre fordítható állami támogatást ígért a kis- és középvállalatoknak Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormány szerdai videotanácskozásán.

Az orosz gazdaságnak a koronavírus-világjárvány közepette való támogatását célzó új intézkedések keretében folyósítható, fejenként 12 100 rubeles támogatás feltétele a cégek április 1-jén státusban volt alkalmazottai 90 százalékának megtartása. (A rubel jelenleg mintegy 4,3 forintot ér.)

Putyin emellett kezdeményezte, hogy a vállalatok áprilisban és májusban hitelt vehessenek fel a bérek kifizetéséhez, amelynek legkevesebb 75 százalékáért az orosz Külgazdasági Bank (VEB) vállalna kezességet.

Az orosz régiók költségvetései 200 milliárd rubel pótlólagos támogatásban részesülnek. Az úgynevezett rendszeralkotó vállalatok kedvezményes hitelekben részesülhetnek forgóeszközeik feltöltésére.

A légitársaságok 23 milliárd rubel pótlólagos támogatásban részesülnek.

Moszkva szerdán a járvány okozta válságot a leginkább megszenvedő ágazatok közé sorolta be a nem élelmiszerrel foglalkozó kiskereskedelmet is. Az április 6-án összeállított és azóta többször bővített listán szerepelnek a légitársaságok és repterek üzemeltetői, a kulturális és a szórakoztatóipari, a fitnesz- és sporttevékenység, valamint a turizmussal foglalkozó cégek, továbbá a nem állami oktatási intézmények, a konferencia- és kiállításszervezés, a háztartási szolgáltatások (javítás-szerelés, mosás, vegytisztítás, fodrászat, kozmetika) a mozik és a fogorvosi szolgáltatások is.

Az ezen ágazatokban tevékenykedő vállalatok fél évig mentesülnek az adók és biztosítások, valamint a szövetségi tulajdon bérletének megfizetése alól.

Oroszországban egy nap alatt 3388-cal 24 490-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szerdán közölt hivatalos adatok szerint. A halálozások száma 28-cal nőtt, 198-ra, a gyógyultaké pedig 292-vel, 1986-ra emelkedett. A 85 oroszországi régió közül már csak az Altaji Köztársaságban nem mutattak ki eddig fertőzést.

Moszkvában 14 776 fertőzést, 106 halálesetet és 1205 gyógyulást tartanak számon. Moszkva megyében ugyanezekben a kategóriákban a mutatók 2587, 26 és 75.

Oroszországban eddig csaknem 1,5 millió tesztet végeztek el, ebből az elmúlt nap során csaknem 92 ezret. Koronavírus-fertőzés gyanújával több, mint 130 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

(MTI)