Több mint 160 ezer Covid-19-fertőzött vesztette eddig az életét

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 329 539-et vasárnap reggelre, miközben világszerte 160 717-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 595 229-en épültek fel a betegségből - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből.

Szombat reggel még 2 243 710 volt a fertőzöttek száma, 154 215 a halálos áldozatoké és 569 559 a gyógyultaké. A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött a több mint 328 millió lakosú Egyesült Államokban van: 735 086. A halálos áldozatok száma 38 903, a gyógyultaké 66 604. Eddig 3 698 534 tesztet végeztek el, ebből 596 532-t a járvány által leginkább sújtott New Yorkban. Andrew Cuomo, az állam kormányzója szombaton bejelentette, hogy már laposodik az új típusú koronavírus-járvány terjedésének görbéje New York államban, mindazonáltal hozzátette: a helyzet továbbra is nagyon rossz az idősotthonokban, ám az állam nem nagyon tud beavatkozni, azok ugyanis magántulajdonban vannak.

A csaknem 47 milliós Spanyolországban 194 416-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 20 639-re az elhunytaké, a gyógyultaké pedig 74 797 maradt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombat este Madridban bejelentette: a kormány harmadszor is kezdeményezi a parlamentnél az új típusú koronavírus miatt március 15-én bevezetett szükségállapot meghosszabbítását. A miniszterelnök beszélt arról, hogy a korlátozások visszavonását akkor lehet megkezdeni, ha az ország teljesítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonatkozó előírásait, reményei szerint erre májusban sor kerülhet.

A több mint 60 millió lakosú Olaszországban 175 925-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma és 23 227-re a halálos áldozatoké. Az egészségügyi hatóságok szombaton arra figyelmeztettek, hogy a több mint egy hónapja tartó óvintézkedések csak ellaposították a járványgörbét, az új koronavírust azonban nem tüntették el. Domenico Arcuri járványbiztos szombaton kijelentette: "az egészség megfizethetetlen, úgy kell újraindítani az olasz gazdaságot, hogy működését fenn is lehessen tartani újabb vészhelyzet kialakulása nélkül".

A 67 milliós Franciaországban 152 978 fertőzöttet és 19 349 halálos áldozatot tartottak nyilván vasárnap reggel. A gyógyultak száma 36 587.

A több mint 83 millió lakosú Németországban 143 724 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 4538 elhunyt. A gyógyultak száma 85 400.

A 66,65 milliós lélekszámú Egyesült Királyságban 115 314 dokumentált fertőzött és 15 498 halálos áldozat van. A gyógyultak száma 414. A brit kormány célkitűzése az, hogy a hónap végéig 100 ezerre emelkedjen a naponta elvégzett koronavírus-szűrések száma. Eközben a Buckingham-palota, a királyi család első számú londoni rezidenciája szombaton bejelentette: a járvány miatt idén elmaradnak a hagyományos ünnepségek II. Erzsébet brit uralkodó születésnapján.

A 82 milliós Törökországban 82 329-en fertőződtek meg, a halottak száma 1890, a gyógyultaké pedig 10 453.

A 81,8 millió lakosú Iránban 80 868 a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 5031, 55 987-en pedig felgyógyultak a betegségből.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Az 1,4 milliárd lakosú Kínában 83 804 esetet tartottak nyilván vasárnap reggel. A halálos áldozatok száma továbbra is 4636, a gyógyultaké pedig 77 647. Az adatok nem tartalmazzák a hongkongi és makaói számokat.

