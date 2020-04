Koronavírus :: 2020. április 23. 19:07 ::

Romániában leváltották az idősek családjaiktól való elszigetelését javasoló főorvost

Romániában leváltották az egészségügyi minisztérium koronavírus-járvánnyal foglalkozó tudományos tanácsadó testületének éléről Adrian Streinu-Cercel főorvost, aki azt javasolta, hogy a kijárási tilalom feloldása után emeljék ki családjaikból és szigeteljék el teljes mértékben a 65 évnél idősebbeket.

A döntést Nelu Tataru egészségügyi miniszter jelentette be csütörtökön. Az infektológus szakorvos a bukaresti Matei Bals járványtani intézet igazgatója immár 19 éve. A hét elején a román sajtó bemutatta azt a tervet, amelyet a főorvos által vezetett intézet készített. Ebben szigorú intézkedéseket írt elő a veszélyeztetett csoportok számára a rendkívüli állapot feloldása után is. Azt javasolta, hogy a 65 évnél idősebb személyeket teljes mértékben zárják el három-négy hónapra a társadalomtól, akárcsak a krónikus betegeket. A 40 és 60 év közöttieket is a veszélyeztetettek közé sorolta, az ő esetükben azt javasolta, hogy csak azok menjenek dolgozni, akiknek feltétlenül szükséges. A tervezet szerint az államnak fel kellene függesztenie ebben az időszakban az adók behajtását.

A tervezetet élesen bírálta Klaus Iohannis államelnök, aki leszögezte, szó sem lehet arról, hogy a 65 év felettieket karanténba zárják. "Ez elfogadhatatlan. Szabad országban élünk, semmi esetre sem hozunk ilyen önkényuralmi intézkedéseket. Az idősek legyenek nyugodtak: senki sem fogja elhurcolni őket otthonaikból, senki sem fogja karanténba zárni, embertelen dolgokra kötelezni őket" - mondta Iohannis, igyekezve megnyugtatni az érintett korosztályt.

A tervezetet Ludovic Orban miniszterelnök is élesen bírálta "bizarr ostobaságnak" nevezve azt. A kormányfő csütörtökön üdvözölte a főorvos leváltását, úgy vélte, hogy hamarabb is léphetett volna az egészségügyi minisztérium. Egyébként Nelu Tataru egészségügyi miniszter is első perctől kezdve ellenezte Streinu-Cercel tervezetét.

A főorvos a koronavírus-járvány idején többször megosztotta a társadalmat állásfoglalásaival, például február végén, amikor a vírus megjelent Romániában, kijelentette, hogy az új koronavírus kórokozója tízszer gyengébb, mint a szokásos influenzavírus.

(MTI)