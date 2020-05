Koronavírus :: 2020. május 4. 16:23 ::

Biztató számok mellett lazít a spanyol kormány, de felelős hozzáállást várnak a lakosságtól

Spanyolországban második napja maradt kétszáz alatt a koronavírus-fertőzés okozta halálozás - tájékoztatott a spanyol egészségügyi minisztérium hétfőn.

A jelentése szerint az elmúlt 24 órában 164-en veszítették életüket, ugyanannyian mint amennyiről vasárnap adott hírt a szaktárca. A szombaton közölt halálos áldozatok száma 276 volt. A vírus okozta Covid-19 miatt eddig 25 428-an hunytak el.

A gyógyultak száma hétfőre 2441-gyel növekedett a vasárnapi 1654 és a szombati 2572 után, és összesítve már elérte a 121 343-at.

Az elmúlt egy napban országosan 356-tal lett több új igazolt fertőzött. Vasárnapra 838, szombatra 1147 koronavírusos esetet azonosítottak a legmegbízhatóbbnak tartott PCR-teszttel. A január végi első pozitív eredmény óta 218 011 embernél mutatták ki a SARS-CoV-2 nevű vírust ezzel a módszerrel.

A minisztérium összesítése nem tartalmazza azokat a pozitív eseteket, amelyeket más vizsgálati eljárásokkal azonosítottak.

Az egészségügyi hatóságok szerint a járvány alakulása szempontjából továbbra is biztatóak az eredmények, de felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvező adatok még nem csökkentik az kiújulás kockázatát, és ahogy napok óta, úgy most is az egyéni felelősség fontosságára figyelmeztettek.

Hétfőtől a tömegközlekedésen utazóknak kötelező a szájmaszk viselése, amelyet ingyen osztogattak kora reggeltől kezdve a közlekedési csomópontokon országszerte. A lakosságnak összesen 14,5 millió darabot biztosít térítésmentesen a kormány.

50 napos zárvatartás után hétfőn először nyithattak ki a 400 négyzetméternél kisebb területű üzlethelyiségek szigorú biztonsági előírások mellett. Például a vendégeket vagy ügyfeleket csak előzetes időpontegyeztetés után lehet fogadni korlátozott létszámban. A helyiséget pedig naponta legalább kétszer fertőtleníteni kell.

A március 15-e óta érvényben lévő járványügyi intézkedéseken hétfőtől kezdve négy, egyenként legkevesebb két hétig tartó fázisban enyhítenek, várhatóan június végéig.

Kivétel ez alól a járvány által legkevésbé érintett Kanári-szigetek három szigete, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, továbbá a Baleár-szigeteken Formentera, ahol rögtön az egyes fázis lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy újranyithatnak a szállodák, azzal a feltétellel, hogy zárva tartják a közös helyiségeket, az éttermek teraszain korlátozottan, de megindulhat a vendéglátás. A szigetek között azonban továbbra sem engedélyezett az átjárás.

A különböző tartományoknak időről-időre kérvényezniük kell az egészségügyi minisztériumnál, hogy átléphessenek egyik fázisból a másikba. Alkalmasságukat a megfelelő járványügyi adatok mellett például meghatározott számú szabad kórházi- és intenzív osztályos ággyal is bizonyítaniuk kell.

(MTI)