Hétfőtől a vendéglátóhelyek belső zárt terében is lehet fogyasztani - megjelent a kormányrendelet

A pénteki Magyar Közlönyben a kormány kihirdette a védelmi intézkedések következő üteméről szóló rendeletét, melyben a kijárási korlátozások lazításának következő fázisa szerepel. Ez az intézkedéscsomag a vidéken kívül már Pest megyére is kiterjed - írja a Portfólió.

A friss rendelet első pontjából kiderül, hogy az eddig megjelent, kijárási korlátozást vidéken enyhítő, április 30-i intézkedések most már Pest megyére is érvényesek. Vagyis Pest megye is kinyithat részlegesen (ahogyan ezt egyébként a héten a kormány be is jelentette), Budapestre viszont továbbra is érvényesek az eredeti szigorú korlátozások.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet további része pedig azokat a második körös, korlátozásokat részben feloldó lépéseket tartalmazza, amelyeket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már nagyrészt előrevetített. Ezek a következők: