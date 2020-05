Koronavírus :: 2020. május 20. 22:40 ::

A WHO vészhelyzeti igazgatója nem javasolja Trumpnak a hidroxi-klorokin szedését

Százhatezer új koronavírus-fertőzöttet jelentettek világszerte az elmúlt 24 órában, a legtöbbet egyetlen nap alatt - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán, aggodalmát fejezve ki a szegény országok miatt, miközben a gazdag országok már kifelé haladnak a karanténból.

"Még mindig hosszú utat kell megtennünk a világjárvány elleni harcban" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója sajtótájékoztatóján. "Aggódunk a fertőzöttek számának növekedése miatt az alacsony és közepes jövedelmű országokban" - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik meg a WHO-nak a világjárvány kezelésében játszott szerepéről folytatandó független vizsgálat, a főigazgató azt válaszolta, hogy a lehető legkorább, meglátják a feltételeket és konzultálni fognak. Tedrosz elmondta, hogy megkapták az amerikai elnök levelét, és tanulmányozzák.

Donald Trump Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszhoz, WHO főigazgatójához intézett levélben megismételte azokat az okokat, amelyek miatt április 14-én felfüggesztette az ENSZ-szervezet támogatásának folyósítását, és leszögezte, hogy ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is.

Az Egyesült Államok, amelyből a legtöbb koronavírusos fertőzöttet (közel 1,54 millió) és halálesetet (több mint 92 ezer) jelentették, a WHO-t vádolja "számos ember haláláért", amiért a Kína által szolgáltatott információkban megbízva szerinte nem megfelelően kezelte a járványt. Az Egyesült Államok 400 és 500 millió dollár közötti összeggel járul hozzá a WHO éves 300 milliárd dolláros költségvetéséhez.

A szervezet legnagyobb aggodalma az, hogy az amerikai támogatás nagy részét eddig a fejlődő országok megsegítését célzó programokra költötték, a források elapadása miatt azonban más partnereket kell meggyőzniük, hogy továbbra is finanszírozni tudják azokat, akik a legsérülékenyebbek a világban - jelentette ki Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója. Az igazgató szerint a segélyprogramok értéke évente mintegy 100 millió dollár.

Michael Ryan azt is hangsúlyozta, hogy a hidroxi-klorokin és a klorokin több betegség kezelésére engedélyezett, de eddig még nem találták hatékonynak sem a Covid-19 kezelésére, sem a megelőzésére. A hidroxi-kloroxinnak lehetséges mellékhatásai vannak, így csak klinikai tesztekhez javasolják - szögezte a vészhelyzeti igazgató.

Donald Trump hétfőn közölte , hogy rendszeresen végeznek rajta vírustesztet, ezek eddig mind negatívak voltak, de másfél hete a malária és az egyes súlyos autoimmun betegségek ellen alkalmazott hidroxi-klorokint szedi. Az elnök többször népszerűsítette a hidroxi-klorokint az új típusú koronavírus kiváltotta Covid-19 nevű betegség kezelésére, és a járvány kezdetén egyeztetett a hidroxi-klorokint gyártó India kormányfőjével, Narendra Modival is annak érdekében, hogy ne nehezítse meg a szer Amerikába irányuló exportját.

Az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) azonban arra figyelmeztet, hogy a szert e célra egyelőre csak kísérleti úton tanácsos alkalmazni, mert a gyógyszernek súlyos mellékhatásai lehetnek. Ennek ellenére amerikai sajtóhírek szerint több kórházban is hidroxi-klorokinnal kezelnek Covid-19-es betegeket.

