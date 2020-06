Koronavírus :: 2020. június 7. 18:59 ::

Irán a szűrés hatékonyságával magyarázza, hogy több a fertőzött

Irán szerint a szűrés hatékonyságának és nem a járvány súlyosbodásának tudható be, hogy több fertőzöttet találtak az országban - derül ki iráni illetékesek vasárnapi nyilatkozataiból.

Az új fertőzöttek számának emelkedése egy hónapja kezdődött, amikor a térségben a legsúlyosabban érintett ország elkezdte lazítani a járvány terjedésének megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozásokat.

"Az esetszám növekedésének fő magyarázata, hogy azokat a fertőzötteket is azonosítani tudjuk, aki nem vagy alig mutatnak tüneteket" - magyarázta Mohammed-Mehdi Guja, a teheráni egészségügyi minisztérium járványügyi vezetője, aki ugyanakkor elismerte, hogy a korlátozások feloldása is hozzájárul az esetszám növekedéséhez, de úgy vélte, hogy ez a világon máshol is így van.

Irán 31 tartományának többségében mostanra helyreállt a szinte normális, a járvány előttire emlékeztető életvitel. Az egészségügyi tárca szóvivője pedig úgy fogalmazott: az élet újraindulásával "teljesen normális", hogy a fertőzöttek száma is emelkedik. Egyúttal úgy vélte, hogy az egészségügyi helyzet folyamatosan javul az országban. Péntekről szombatra 2364 ember kapta el az új koronavírust Iránban. A fertőzöttek száma így 171 789-re emelkedett. Közülük 2596-an vannak válságos állapotban kórházban. A halálos áldozatok száma 8281, 72-vel több, mint egy nappal korábban. Az iráni kormány által szolgáltatott adatok megbízhatóságával kapcsolatban azonban bel- és külföldön egyaránt megfogalmazódtak kételyek.

(MTI)