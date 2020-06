Koronavírus :: 2020. június 10. 18:02 ::

Ausztria június 16-tól 31 ország irányába nyitja meg határait

Reklám





Ausztria határai június 16-tól 31 ország irányába nyitja meg határait - jelentette be szerdán az osztrák külügyminiszter.

Alexander Schallenberg arról számolt be, hogy csaknem minden európai uniós államba szabadon lehet közlekedni jövő keddtől, így az olaszországi, a horvátországi, illetve a görögországi nyaralás is lehetővé válik az osztrákok számára. Hozzátette, bár Olaszország és Dánia irányába is megnyílnak a határok, utazási figyelmeztetést adnak ki az olasz Lombardia tartományra és a Dániához tartozó Feröer-szigetekre.

A korlátozások eltörlése egyben azt jelenti, hogy nincs kéthetes karanténkötelezettség, és nincs szükség negatív koronavírus-tesztre sem. Érvényben maradnak ugyanakkor a korlátozások Svédország, Spanyolország, Portugália, valamint az EU-ból kilépett Nagy-Britannia felé. Azoknak, akik Svédországba szeretnének eljutni, majd onnan visszatérni, továbbra is rendelkezniük kell negatív Covid-19-teszttel. Spanyolország felé pedig a tervek szerint július 1-től nyitják meg a határokat, abban az esetben, ha stabilak maradnak a koronavírussal összefüggő számok.

A bécsi kormány továbbra is azt kéri a lakosságtól, hogy lehetőség szerint Ausztriában töltsék a szabadságukat. Schallenberg hangsúlyozta, hogy idén nyáron az utazások során a "józan ész" jelenti a legnagyobb védelmet.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy "felelősségteljesen" töltsék a vakációjukat az emberek. Az óvintézkedések közül a fizikai távolságtartásra, valamint a higiéniára vonatkozó szabályok megtartását emelte ki, ezekkel ugyanis valamennyi országban, illetve településen csökkenthető a fertőzés kockázata.

Ausztria-szerte az elmúlt 24 órában 28 új fertőzöttet diagnosztizáltak; a fővárosban 18-an, míg Felső-Ausztriában öten, Alsó-Ausztriában ketten fertőződtek meg, Karintiában, Tirolban és Salzburg tartományban pedig egy-egy fő kapta meg a fertőzést.

Ausztriában eddig összesen 17 005 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 15 910-en meggyógyultak, és 673-an haltak bele a betegségbe. Az aktív betegek száma 422, közülük 80-an szorulnak kórházi kezelésre, 17-en vannak az intenzív osztályon.

(MTI)