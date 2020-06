Koronavírus :: 2020. június 14. 14:41 ::

74 ezer klímaberendezéssel segíti New York az időseket

New York városa 74 ezer klímaberendezést bocsát ingyenesen a koronavírus-járvány által leginkább veszélyeztetett réteg, az idősek rendelkezésére, hogy segítse otthonukban átvészelni a forró nyarat.

Már a program első heteiben 4500 légkondicionálót szereltek fel, nyolcszor annyit, mint tavaly egész évben. Július végéig az összes berendezést beépítik a kisjövedelmű idősek otthonaiba.

A Get Cool NYC elnevezésű programot Bill de Blasio a múlt hónapban hirdette meg, amikor bejelentette, hogy a járványveszély miatt zárva maradnak a New York-i strandok, márpedig az amerikai nagyvárosban nyaranta, főleg júliusban és augusztusban gyakran 40 Celsius-fokot is meghaladó hőség uralkodik.

Az ingyenes klímaberendezést elsősorban a szociális bérlakásban élő rászoruló idősek kapják.

New York városa emellett a korábbinál kétszer nagyobb összeggel, 70 millió dollárral segíti az energiaszámla kifizetését 440 ezer rászoruló családnak az elkövetkező hónapokban.

A keleti parti metropolisz a koronavírus-járvány egyik fő gócpontja volt az Egyesült Államokban.

(MTI)