Koronavírus :: 2020. június 24. 21:49 ::

Belgiumban és Hollandiában tovább enyhítik a korlátozásokat

Belgiumban július elejétől tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, aminek köszönhetően az egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett megnyithatnak az ország filmszínházai, uszodái, kaszinói, vidámparkjai és koncerttermei - írta szerdán a helyi sajtó. Hollandiában a szaunák, sportcentrumok, nyilvánosházak várják majd ekkortól a vendégeket.

Az enyhítések értelmében Belgiumban a privát közösségi találkozók engedélyezett létszáma 15 főre bővül, beltéri eseményeken 200, kültérin nem több mint 400 fő vehet részt. A lazításokat Sophie Wilmés belga kormányfő jelentette be, aki egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy a vírus még jelen van az országban, így továbbra is óvatosnak kell lenni. A miniszterelnök külön figyelmeztette a fővárosban múlt hétvégén csoportosan mulatozó fiatalokat, akik megszegték a hatályban lévő szabályokat.

"Veszélyeztetitek a hónapok óta tartó kollektív erőfeszítéséket, aláássátok a közös munkát. De hiba azt gondolnotok, hogy sebezhetetlenek vagytok, a vírus fiatalokat is fertőz, és szeretteiteket is veszélybe sodorjátok" - hangsúlyozta Sophie Wilmés.

Belgiumban keddről szerdára további 44 személyt fertőzött meg a koronavírus, 12 kórházi felvétel történt a járványhoz köthetően, és 9-en haltak bele a betegségbe.

A szomszédos Hollandiában Mark Rutte miniszterelnök bejelentése szerint szintén július elejétől megnyitják kapuikat a szaunák, a sportcentrumok, és a nyilvánosházak is fogadhatják klienseiket. Hangsúlyozta azonban, hogy továbbra is ébernek kell maradni, bizonyos, még életben lévő korlátozásokat nem lehet megszegni, mivel a lakosságon múlik az, hogy ne kelljen újra szigorú szabályozásokat bevezetni.

"Noha enyhítjük a szabályokat, minden áron el kell kerülnünk a fertőzés második hullámát. Ugyanakkor fel is kell készülnünk rá" - hangsúlyozta.

Az új szabályok értelmében a beltéri helyiségekben nem több mint 100 ember gyűlhet össze a higiéniai előírások betartása mellett. Ez elsősorban a kávézókra, éttermekre, kulturális intézményekre, könyvtárakra és üzletekre vonatkozik, míg kültéren legfeljebb 250 ember tartózkodhat egyszerre. Hollandiában 24 óra leforgása alatt 88 új fertőzést azonosítottak és 2 ember vesztette életét a Covid-19 betegségben.

Luxemburgban az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint 7 új fertőzöttet azonosítottak keddről szerdára. Haláleset nem történt az utóbbi három hétben a valamivel több mint félmillió lakost számláló nagyhercegségben.

(MTI)